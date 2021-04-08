Юрген Клопп: «Мне нравится, что «Вест Хэм» может сыграть в Лиге чемпионов. Я не хочу этого, но мне нравится, что у них есть шанс»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о создании Суперлиги.

Мерсисайдский клуб – один из 12 основателей потенциального турнира.

«Мне 53 года. Лига чемпионов всегда была, пока я в профессиональном футболе. Моей целью всегда было тренировать команду, которая играет в этом турнире. У меня нет никаких проблем с Лигой чемпионов.

Мне нравится соревновательный аспект футбола. Мне нравится, что может сыграть в Лиге чемпионов. Я не хочу этого, потому что мы тоже хотим [там сыграть], но мне нравится знать, что у них есть шанс.

Также я бы хотел сказать, что я слышал несколько вещей, которые мне действительно не понравились. как клуб намного важнее некоторых решений. Самое важное в футболе – это болельщики и команда. Нужно удостовериться, чтобы между ними не было проблем.

Я видел все эти баннеры, но игроки не сделали ничего плохого. Нам нужно объединиться. Мы можем показать, что никто не должен оставаться один в такие моменты. Есть вещи, которые нужно решить, но они не относятся к футболу или отношениям между болельщиками и командой.

В тяжелые моменты нужно сплотиться. Это не значит, что нужно со всем соглашаться. Но парни не сделали ничего плохого. Хочу, чтобы все это понимали. Я понимаю это. Я в другом положении. У меня нет всей информации. Я даже не знаю, почему это сделали именно 12 клубов.

Я знаю, что в будущем в футболе кое-что изменится, это точно. Обычно к таким вещам нужно подготовиться. Это занимает время», – сказал Клопп.

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