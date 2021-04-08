Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» не принимала участия в обсуждении Суперлиги и приветствует реформы ЛЧ»

Председатель правления «Баварии» выступил с заявлением относительно создания Суперлиги и реформ Лиги чемпионов от УЕФА.

не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным.

Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам», – говорится в заявлении.

Диснеефикация футбола. Откуда взялась Суперлига?

«Никогда не видел человека, который бы столько лгал». Президент УЕФА назвал Аньелли лгуном, а клубы Суперлиги – жадными змеями

Суперлига делает невозможное: она объединила УЕФА, ФИФА, АПЛ, Ла Лигу, Фергюсона, Тебаса, Макрона и Прядкина. Они все против

Суперлига официально создана: кто инициатор, чьи деньги, почему сейчас

Пока вы спали, появилась Суперлига. Максимально короткий пересказ