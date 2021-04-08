Умтити не хочет переходить в «Зенит». Клуб старается убедить защитника «Барсы»

хочет купить защитника у «Барселоны».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, на данный момент француз не убежден в варианте с переходом в российскую команду. Сейчас футболист отдает приоритет другим клубам и ждет иных предложений.

«Зенит» ждет окончательного решения со стороны Умтити и старается убедить игрока. готова продать 27-летнего защитника этим летом.

Вчера стало известно, что сине-бело-голубые ведут переговоры с каталонским клубом о трансфере Умтити.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в . С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.