Норвежский комментатор о форме России для Токио-2020: «Это как средний палец в лицо остальному миру»

Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт высказался о дизайне формы российских спортсменов для Олимпиады-2020 в Токио.
«Это как средний палец в лицо остальному миру.
Никто не замечает отличий с тем, что было раньше, кроме самой России. Это показывает, что санкции в отношении России – пародия.
МОК хочет, чтобы Россия принимала участие в Играх, но внешне быть ответственным. Поэтому России позволили иметь одежду в цветах флага. Этой коллекцией она насмехается над остальным миром с одобрения улыбающегося МОК», – заявил Салтведт.
Генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм также поделился мнением о форме россиян.
«Российские спортсмены будут соревноваться так же, как и раньше, только под другим названием. Это прискорбно для дальнейшей антидопинговой работы», – сказал Сульхейм.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Норвежский лыжник Иверсен о форме России для Токио-2020: «Она крутая. Правда, выглядит совсем не нейтральной»
Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом