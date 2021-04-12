Норвежский комментатор о форме России для Токио-2020: «Это как средний палец в лицо остальному миру»

Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт высказался о дизайне формы российских спортсменов для Олимпиады-2020 в Токио.

«Это как средний палец в лицо остальному миру.

Никто не замечает отличий с тем, что было раньше, кроме самой России. Это показывает, что санкции в отношении России – пародия.

МОК хочет, чтобы Россия принимала участие в Играх, но внешне быть ответственным. Поэтому России позволили иметь одежду в цветах флага. Этой коллекцией она насмехается над остальным миром с одобрения улыбающегося , – заявил Салтведт.

Генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм также поделился мнением о форме россиян.

«Российские спортсмены будут соревноваться так же, как и раньше, только под другим названием. Это прискорбно для дальнейшей антидопинговой работы», – сказал Сульхейм.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом