13-летнему сыну Кадырова присудили победу на боксерском турнире, когда его начали бить

В Сеть выложили видео боя между Адамом Кадыровым, 13-летним сыном президента Чечни Рамзана Кадырова, и Асланом Баттировым.

Поединок состоялся на международном турнире по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция».

Во втором раунде боксеры устроили размен ударами, после чего судья остановил поединок и начал десятисекундный отсчет, хотя Баттиров уверенно держался на ногах. Секунданты Аслана выбросили белое полотенце.

Рефери зафиксировал победу Кадырова-младшего и вручил тому пояс. После того боя чеченские СМИ писали, что Адам «не оставил не единого шанса» сопернику.