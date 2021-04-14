13-летнему сыну Кадырова присудили победу на боксерском турнире, когда его начали бить

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В Сеть выложили видео боя между Адамом Кадыровым, 13-летним сыном президента Чечни Рамзана Кадырова, и Асланом Баттировым.

Поединок состоялся на международном турнире по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция».

Во втором раунде боксеры устроили размен ударами, после чего судья остановил поединок и начал десятисекундный отсчет, хотя Баттиров уверенно держался на ногах. Секунданты Аслана выбросили белое полотенце.

Рефери зафиксировал победу Кадырова-младшего и вручил тому пояс. После того боя чеченские СМИ писали, что Адам «не оставил не единого шанса» сопернику.

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