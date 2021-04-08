Президент УЕФА: «Суперлига – жадный проект, который мог бы убить футбол навсегда. Но этого не случится»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о причинах, по которым 12 клубов решили создать Суперлигу.

– Можете ли прояснить пункты договоренностей, по которым вы разошлись?

– Мы согласовали реформу, мы донесли, что в вопросах коммерческих соглашений мы создадим совместное предприятие, где большинство будет у УЕФА. Дальше мы договорились, что они подумают до сентября, когда предстоит подписывать меморандум. Потом вышел пресс-релиз. Мы уважаем 235 клубов – они все важны. Мы готовы разделять работу в коммерческой деятельности, но УЕФА всегда будет иметь большую часть голосов.

– Общались ли вы с президентом ФИФА Джанни Инфантино?

– Да. Он обещал полную поддержку. Он лично мне сказал, что против Суперлиги. И добавил, что объявит об этом публично завтра.

– Вы сейчас злы?

– Я зол, потому что они пишут пресс-релиз о солидарности, но при этом вообще ничего не знают о солидарности. Они заботятся только о карманах и известности. Но теперь они будут известны в другом ключе. Сейчас они известны в каждой стране, но они не популярные люди. С этой стороны я зол. Но с другой стороны – я спокоен и рад, что все это случилось. Наконец мы знаем, кто есть кто. Хуже всего слышать слухи о переговорах в темных углах. А теперь я знаю, кто честен, кто любит игру.

Это жадный проект, который мог бы убить футбол навсегда. Мог бы, но этого не случится.

Футбол – для болельщиков. Он не для владельцев бог знает откуда. Не для прибыли. Будет большой шаг для футбола и общества, если какой-то клуб выйдет и скажет: мы допустили ошибку, мы уважаем болельщиков. Не понимаю, как можно видеть, что все ваши болельщики протестуют – а вам все равно.

Вы не бедные. Но хотите еще, еще и еще. Что бы я ни сделал в УЕФА – моя зарплата не изменится. И вопрос не в прибылях УЕФА – мы всегда распределяем деньги. Пора просто сделать шаг назад и сказать: мы осознали, как важен футбол, как важно общество, мы уважаем болельщиков. Кто уважает болельщиков – тут же отступит, – сказал Чеферин.

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