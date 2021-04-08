Чеферин об Аньелли: «Президент организации с 247 клубами просто сбежал из нее – я такого в жизни не видел»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о конфликте с 12 клубами, которые выступили в качестве основателей Суперлиги.

– Можно ли связать проект Суперлиги с желанием клубов получить помощь от УЕФА?

– Большие клубы действительно ожидали помощи от УЕФА из-за ковида. Не буду говорить о цифрах. Но идея Суперлиги возникла намного раньше ковида. Вопрос кипел многие годы, кипел в умах прежде всего Переса и Аньелли. Они могли обсудить это с нами. Мы готовы помочь. Генеральный секретарь Теодоридис был готов все обсудить с Аньелли. Но они сказали: мы подождем, обсудим все на следующей неделе – то есть на этой.

Мы помогаем клубам. Мы поможем клубам, которые здесь. Сейчас речь идет не о помощи и не о ковиде, а о жадности, эгоизме и нарциссизме некоторых людей. Больше ни о чем.

– Вы можете доверять кому-либо в футболе теперь? Доверие в футболе?

– Как я уже сказал, я работал юристом, занимался уголовным правом, встречался с разными ситуациями, сталкивался с очень странными людьми. Но было очень много и хороших встреч. Я могу доверять многим людям. Например, французская, немецкая лиги. Они отказались от этого предложения. У меня много друзей.

Их [кто присоединился к Суперлиге] не интересует игра. Некоторые владельцы клубов не смотрят на счет на табло – только на суммы. Это странный мир, но интересное приключение для меня. И в нем я встретил больших лгунов, но и много хороших людей.

– Суперлига уже направила документы против УЕФА? Какой реакции вы ожидаете от Еврокомиссии?

– Я бы не уделял слишком много времени и внимания пресс-релизам фантомных организаций. Давайте посмотрим, что они сделают. Мы должны встретиться и обсудить с Еврокомиссией возможные решения. Но их позиция очевидна: футбол – для всех, они никогда не разрешат закрытое соревнование. Больше я ничего сказать не могу, слишком рано для выводов. Наш турнир – открытый, любая команда может квалифицироваться в него. А тот – закрытый. Их нельзя сравнивать.

– Суперлига говорила, что хочет договориться с вами. Вы общались?

– Мы не общались с так называемой Суперлигой. Они направили нам документ с пометкой «Срочно». Но не считаю его срочным. Обращение подписано даже не знаю кем – там не было имени. Вероятно, суперперсона. Мы разговариваем с настоящей ассоциацией клубов – ECA. Далее у меня был исполком, потом пресс-конференция.

Я не говорил, что им не разрешено приходить в УЕФА, что они забанены навсегда. Но способ действий они выбрали неправильный. Мы все это знаем. Мы совещались с 247 клубами, лигами, национальными ассоциациями. И когда пришли к договоренности, кто-то выходит с фантомным проектом и говорит: мы начнем переговоры. Если такой была идея – она неправильная. Я читал интервью : он сказал про «фантастический проект». Я хочу сказать: добро пожаловать назад в фантастический проект (имеется в виду призыв клубов одуматься и вернуться в Лигу чемпионов – Sports.ru).

У меня нет ничего личного. Может, с Аньелли немного личное, так как мы много общались. Я не хочу, чтобы нас умоляли принять их обратно. Просто хочу, чтобы нас уважали. Сейчас я не вижу с их стороны достаточно уважения к институтам и другим клубам. Президент организации с 247 клубами просто сбежал из нее – я такого в жизни не видел. Я не хочу каких-то личных конфликтов, но я удивлен, что люди могут так далеко зайти. Но как я уже сказал: добро пожаловать в фантастический проект.

Что касается вещателей, то я думаю, что они понимают ситуацию. Такой проект реализовать уже пытались, но не получалось. Не стоит инвестировать в такой турнир, – отметил Чеферин.

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