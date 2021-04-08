Левников пропустит два тура, потому что не отразил в протоколе появление Сухины в судейской

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации РФС судьи Станислав Сухина Кирилл Левников Чемпионат.com Ашот Хачатурянц Футбол

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил о наказании для арбитра Кирилла Левникова по итогам матча «Локомотив»«Спартак».

«Левников не будет судить два матча в РПЛ. Дело не в том, что есть утрата доверия или еще что-то.

Просто не сообщил для протокола, что Сухина к нему заходил. Поэтому пропустит две игры, ситуация простая», — сказал Хачатурянц.

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