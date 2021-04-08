Руни о клубах-создателях Суперлиги: «Их боссы – не глупцы, посмотрим, что они предложат. «МЮ» пытается развиваться»

Бывший капитан и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал решение о создании европейской Суперлиги.

В число двенадцати основателей турнира вошли шесть английских клубов – «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«Люди, которые возглавляют эти клубы, – не глупцы. Нужно подождать и понять, что у них за планы.

Я очень долго играл за «Манчестер Юнайтед» и могу говорить за этот клуб. Меньше всего им бы хотелось подвергать опасности отношения с фанатами. Это факт, я знаю точно. Они пытаются развивать клуб и двигать его вперед.

Они хотят вовлечь фанатов. Посмотрим, что они предложат», – сказал Руни.

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