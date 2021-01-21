🚫 Футболисты не смогут участвовать в Евро и ЧМ, если будут играть в Суперлиге. Президент УЕФА подтвердил

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что футболисты не смогу участвовать в чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге.

«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Им не разрешат играть за свои сборные», – сказал Чеферин.

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