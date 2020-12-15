Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне. Он побил клубный рекорд «Миннесоты» по очкам для новичков и повторил по голам

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:2).
Она стала для россиянина 18-й в сезоне.
На его счету стало 37 (18+19) очков в 44 матчах. Он побил клубный рекорд по очкам для новичков, установленный Марианом Габориком в сезоне-2000/01 – 36 (18+18) баллов в 71 игре. Также Капризов повторил достижение словака по голам.
В этом матче нападающий (15:33, 2:48 – в большинстве, полезность «-1») нанес 4 броска в створ ворот, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.
Капризов по-прежнему лидирует в сезонной гонке бомбардиров среди новичков. Отрыв от Джейсона Робертсона из «Далласа» составляет 4 очка.