Член исполкома УЕФА о «Реале», «Сити» и «Челси» в полуфинале ЛЧ: «Их нужно отстранить. Жду, что это произойдет в пятницу»

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер высказался о решении 12 клубов создать Суперлигу и участии «Челси», «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Клубы нужно отстранить, и я ожидаю, что это произойдет в пятницу.
А потом посмотрим, как закончить Лигу чемпионов», – сказал Меллер.
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