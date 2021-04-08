Член исполкома УЕФА о «Реале», «Сити» и «Челси» в полуфинале ЛЧ: «Их нужно отстранить. Жду, что это произойдет в пятницу»

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер высказался о решении 12 клубов создать Суперлигу и участии , и в полуфинале чемпионов.

«Клубы нужно отстранить, и я ожидаю, что это произойдет в пятницу.

А потом посмотрим, как закончить Лигу чемпионов», – сказал Меллер.

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