Клубы Суперлиги намерены в 3 раза увеличить выплаты для небольших команд

Английская газета The Guardian опубликовала документ, созданный основателями европейской Суперлиги.

Он не был опубликован ранее. Издание утверждает, что обнаружило его в коде сайта турнира. Основной посыл документа заключается в том, что 12 клубов-создателей турнира были вынуждены действовать резко из-за сложной финансовой ситуации, которая на них обрушилась в связи с пандемией коронавируса.

В документе утверждается, что создание Суперлиги позволит создать «устойчивую и конкурентную среду для всей футбольной пирамиды». В частности, планируется в три раза увеличить выплаты более мелким клубам.

«На протяжении многих десятилетий игроки и болельщики сделали футбол больше, чем просто игрой. Он вдохновляет страстью и драмой, это уникальный случай в мире спорта. Но игра, которую мы любим, бросает нам вызов, с которым мы никогда не сталкивались», – сказано в документе.

Клубы утверждают, что убытки топ-клубов из-за пандемии коронавируса достигли пяти миллиардов евро.

«Некоторые из турниров, в которых мы участвуем, не удовлетворяют потребности болельщиков, и новые поколения ищут развлечений такими способами, которых не существовало 10 лет назад. Слабые места в основах футбола были известны в течение многих лет, коронавирус просто продемонстрировал их серьезность, и никто из заинтересованных сторон игры не пришел к решению. Бездействие – больше не вариант», – считают клубы-создатели Суперлиги.

При создании турнира 12 клубов руководствовались четырьмя главными принципами:

1. Превзойти ожидания болельщиков. «Наша цель – дать болельщикам лучший футбол, при этом допуская в турнир клубы, которые попадут в Суперлигу через квалификацию. Это обеспечит динамичность соревнований и будет поддерживать твердую приверженность принципу спортивных заслуг».

2. Солидарность и устойчивость. Клубы хотят сделать цены на билеты для болельщиков доступными, а также вкладываться в малые клубы через постоянные солидарные выплаты. Также в документе сказано: «Выплаты Суперлиги будут автоматически расти вместе с общими доходами лиги и будут более чем в три раза выше, чем выплаты, поступающие сейчас».

3. Приверженность национальным лигам. «Новая Суперлига была разработана вокруг принципа поддержания сильных и динамичных местных лиг, и мы будем продолжать играть каждые выходные в наших национальных соревнованиях, как и всегда».

4. Готовность к переменам. «Структура собственности и управления Суперлиги разработана так, чтобы позволить нам быстро внедрять новые идеи. Будь то изменения в форматах трансляций матчей, усовершенствованная технология внедрения правил или развитие игроков. Мы больше не можем полагаться на внешние органы для достижения прогресса в этих областях».

В документе говорится, что, хотя УЕФА и Премьер-лига предприняли «добросовестные» попытки улучшить ситуацию, миру футбола необходимы фундаментальные изменения.

«Это новый формат, который будет поддерживать драму, страсть и, самое главное, непредсказуемость, которая является жизненной силой нашего спорта. Мы считаем, что это будет самая динамичная и конкурентоспособная спортивная лига в мире.

В ее основе лежит комплексное решение важнейших проблем, стоящих перед спортом. Все начинается с фанатов, а мы даем им то, чего они хотят и заслуживают: лучшие игроки и лучшие клубы мира соревнуются друг с другом весь год», – сказано в документе.

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