Хавбек «МЮ» Бруну о Суперлиге: «Мечты нельзя купить»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на создание европейской Суперлиги.
Его соотечественник Даниэл Поденсе из «Вулверхэмптона» опубликовал в инстаграме пост следующего содержания:
«Мяч. Песня. Мечта.
Удар Зидана... Соло Кака... «Ливерпуль» в Афинах... Оле в Барселоне... Крис и Зеедорф. Это вещи, которые в действительности нельзя купить».
Бруну разместил ссылку на этот пост в сторис своего инстаграма и написал:
«Dreams can’t be buy (правильно – bought, «мечты нельзя купить» – прим.)».
Свое сообщение португалец сопроводил тремя эмодзи с аплодисментами и изображением сердца.
Скриншот: инстаграм Бруну Фернандеша
«Манчестер Юнайтед» входит в число клубов-основателей Суперлиги Европы.
Фердинанд о Суперлиге: «Это война против футбола, позор. Закрытое заведение для больших шишек. Это лишь бизнес»