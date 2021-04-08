Хавбек «МЮ» Бруну о Суперлиге: «Мечты нельзя купить»

Полузащитник отреагировал на создание европейской Суперлиги.

Его соотечественник из опубликовал в инстаграме пост следующего содержания:

«Мяч. Песня. Мечта.

Удар Зидана... Соло Кака... «Ливерпуль» в Афинах... Оле в Барселоне... Крис и Зеедорф. Это вещи, которые в действительности нельзя купить».

Бруну разместил ссылку на этот пост в сторис своего инстаграма и написал:

«Dreams can’t be buy (правильно – bought, «мечты нельзя купить» – прим.)».

Свое сообщение португалец сопроводил тремя эмодзи с аплодисментами и изображением сердца.

Скриншот: инстаграм Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» входит в число клубов-основателей .

Фердинанд о Суперлиге: «Это война против футбола, позор. Закрытое заведение для больших шишек. Это лишь бизнес»