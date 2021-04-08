«В Европе много хороших команд. Теперь знаем, что рядом с нами есть змеи». Президент УЕФА об ЛЧ без 12 топ-клубов

Президент УЕФА Александер Чеферин на фоне создания Суперлиги высказался о судьбе Лиги чемпионов.

– Сможет ли УЕФА проводить Лигу чемпионов без этих 12 клубов?

– Да, конечно. В Европе много клубов, много хороших клубов, много болельщиков, которые верны своим клубам.

Мы сегодня утвердили изменения в клубных турнирах начиная с 2024 года. И мы это сделаем – с этими клубами или без них.

– Когда будут введены санкции в отношении клубов?

– Мы оцениваем ситуацию с командой юристов. Пока рано говорить. Мы сообщим, когда определимся.

Если они объявляют новости посреди ночи, утром сложно сразу найти решение. Мы рассмотрим любые возможные санкции. Как можно быстрее нужно не допустить к участию в наших турнирах и клубы, и игроков. Я не знаю, когда именно они не смогут выходить на поле из-за санкций.

Наверное, мы были несколько наивны, не подозревая, что рядом с нами есть змеи. Теперь знаем. И мы предпримем юридические действия скоро, – сказал Чеферин.

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