УЕФА утвердил изменение формата Лиги чемпионов. ЛЕ и ЛК тоже лишатся группового этапа с 2024 года

подтвердил свое решение относительно изменения формата еврокубков с 2024 года.

В Лиге чемпионов будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы. 8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.

«Лига чемпионов УЕФА останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.

Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

Оставшиеся два места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или Лигу конференций.

Подобным образом также изменится формат (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров также может увеличиться до 36», – говорится в сообщении.

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