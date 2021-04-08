Милнер о Суперлиге: «Не нравится мне это. Надеюсь, этого не будет»

Полузащитник после игры с (1:1) рассказал о своем отношении к Суперлиге.

«У меня, как и у всех остальных, очень много вопросов. Я могу лишь выразить свое мнение, и мне это не нравится, надеюсь, этого не будет.

Могу представить, что об этом говорят, и, скорее всего, я со многим согласен», – признался Милнер.

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