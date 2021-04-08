Президент УЕФА о главе «Юве» Аньелли: «Никогда не видел человека, который столько лгал бы»

Президент УЕФА Александер Чеферин на фоне создания Суперлиги высказался о руководителях топ-клубов.
– Что вы можете сказать об Аньелли и Вудворде, которые поддерживали реформу Лиги чемпионов до последнего момента?
– Я многое видел в жизни. Я работал юристом, занимался уголовными преступлениями. Видел разных людей. Но никогда таких людей прежде не видел.
Начну с Вудворда. Мы не так много общались. Но в четверг вечером он мне звонил. Говорил, что очень удовлетворен и поддерживает реформы. Говорил, что единственное, что хочет обсудить – систему финансового фэйр-плей. Очевидно, что в тот момент он уже подписался под чем-то еще.
Не хочу много говорить об Аньелли. Для меня, наверное, это самое большое разочарование из всех случаев. Я никогда не видел человека, который столько раз лгал бы. И так настойчиво! Невероятно.
В субботу, когда появились слухи, он сказал мне: не переживай, ничего не происходит. Дальше он сказал: позвоню через час. И выключил телефон. На следующий день мы слышим это объявление.
Я много чего повидал, но такого не видел никогда. Очевидно, жадность – настолько сильное чувство, что у некоторых людей испарились человеческие ценности. Но мы другие – и останемся другими. Всегда здорово узнавать, кто есть кто.
В пятницу они единогласно поддержали реформы – очевидно, уже подписав другие бумаги. Вудворд, Аньелли, Газидис, Флорентино Перес – все они. Не знаю, нужно ли мне объяснять, что я о них думаю или нет, – сказал Чеферин.
Андреа Аньелли – президент «Ювентуса», Флорентино Перес – «Реала», Эд Вудворд – вице-президент «Манчестер Юнайтед», Иван Газидис – генеральный директор «Милана».
«От лица «Юве» и ECA я могу отвергнуть идею Суперлиги». Как же быстро переобулся Андреа Аньелли
Суперлига официально создана: кто инициатор, чьи деньги, почему сейчас