Президент УЕФА о главе «Юве» Аньелли: «Никогда не видел человека, который столько лгал бы»

Президент УЕФА Александер Чеферин на фоне создания Суперлиги высказался о руководителях топ-клубов.

– Что вы можете сказать об Аньелли и Вудворде, которые поддерживали реформу до последнего момента?

– Я многое видел в жизни. Я работал юристом, занимался уголовными преступлениями. Видел разных людей. Но никогда таких людей прежде не видел.

Начну с Вудворда. Мы не так много общались. Но в четверг вечером он мне звонил. Говорил, что очень удовлетворен и поддерживает реформы. Говорил, что единственное, что хочет обсудить – систему финансового фэйр-плей. Очевидно, что в тот момент он уже подписался под чем-то еще.

Не хочу много говорить об Аньелли. Для меня, наверное, это самое большое разочарование из всех случаев. Я никогда не видел человека, который столько раз лгал бы. И так настойчиво! Невероятно.

В субботу, когда появились слухи, он сказал мне: не переживай, ничего не происходит. Дальше он сказал: позвоню через час. И выключил телефон. На следующий день мы слышим это объявление.

Я много чего повидал, но такого не видел никогда. Очевидно, жадность – настолько сильное чувство, что у некоторых людей испарились человеческие ценности. Но мы другие – и останемся другими. Всегда здорово узнавать, кто есть кто.

В пятницу они единогласно поддержали реформы – очевидно, уже подписав другие бумаги. Вудворд, Аньелли, Газидис, – все они. Не знаю, нужно ли мне объяснять, что я о них думаю или нет, – сказал Чеферин.

Андреа Аньелли – президент , Флорентино Перес – , – вице-президент , – генеральный директор .

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