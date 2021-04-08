Фердинанд о Суперлиге: «Это война против футбола, позор. Закрытое заведение для больших шишек. Это лишь бизнес»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал клубы за создание Суперлиги.

«Это война против футбола. Безобразие, позор. Это идет вразрез со всем, из чего состоит футбол.

Суперлига – это закрытое заведение для больших шишек. Тут дело только в одном – в деньгах. Богатые богатеют, а остальных просто не берут в расчет.

Как у них хватило смелости сделать это в условиях, в которых мы живем сейчас – пандемия во всем мире. Люди во всем мире ведут борьбу, а эта компания вступает в сговор и вынашивает идею, чтобы вот так сломать все.

Элемент антиконкурентности идет вразрез со всем, что есть в футболе. Он буквально кричит, что эти люди не имеют понятия, что такое футбол. Это чисто бизнес. Люди, которые делают эту игру особенной, не берутся в расчет.

Участие «МЮ»? За последние годы на хозяев клуба столько всего было вылито. И в этой ситуации, когда мы вошли в группу отколовшихся клубов и бросили остальных умирать, – это постыдно. Не могу поверить.

Я фанат «Манчестер Юнайтед», я люблю клуб, но я не могу стоять в стороне или поддерживать нечто подобное», – сказал англичанин в эфире BT Sport.

Суперлига делает невозможное: она объединила УЕФА, ФИФА, АПЛ, Ла Лигу, Фергюсона, Тебаса, Макрона и Прядкина. Они все против

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