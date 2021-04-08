Фердинанд о Суперлиге: «Это война против футбола, позор. Закрытое заведение для больших шишек. Это лишь бизнес»

Бывший защитник раскритиковал клубы за создание Суперлиги.

«Это война против футбола. Безобразие, позор. Это идет вразрез со всем, из чего состоит футбол.

Суперлига – это закрытое заведение для больших шишек. Тут дело только в одном – в деньгах. Богатые богатеют, а остальных просто не берут в расчет.

Как у них хватило смелости сделать это в условиях, в которых мы живем сейчас – пандемия во всем мире. Люди во всем мире ведут борьбу, а эта компания вступает в сговор и вынашивает идею, чтобы вот так сломать все.

Элемент антиконкурентности идет вразрез со всем, что есть в футболе. Он буквально кричит, что эти люди не имеют понятия, что такое футбол. Это чисто бизнес. Люди, которые делают эту игру особенной, не берутся в расчет.

Участие «МЮ»? За последние годы на хозяев клуба столько всего было вылито. И в этой ситуации, когда мы вошли в группу отколовшихся клубов и бросили остальных умирать, – это постыдно. Не могу поверить.

Я фанат «Манчестер Юнайтед», я люблю клуб, но я не могу стоять в стороне или поддерживать нечто подобное», – сказал англичанин в эфире BT Sport.

Суперлига делает невозможное: она объединила УЕФА, ФИФА, АПЛ, Ла Лигу, Фергюсона, Тебаса, Макрона и Прядкина. Они все против

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