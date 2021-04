Марло провел 1768-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Горди Хоу

Форвард провел 1768-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, сыграв против (2:3 Б).

Таким образом, Марло побил рекорд лиги всех времен, принадлежавший .

В 45 матчах текущего сезона канадец набрал 8 (4+4) очков при полезности «-7».

По ходу матча на видеокубе арены было показано поздравление от комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна. Также нового рекордсмена приветствовали игроки обеих команд и болельщики.

Отметим, что рекорд НХЛ по сыгранным матчам с учетом плей-офф принадлежит (1992), Марло идет на втором месте (1963).

Рекорд по количеству матчей в профессиональном хоккее Северной Америки остается за Хоу (2186 игр в регулярках НХЛ и ВХА, 2421 – с учетом плей-офф).

A special moment for Patrick Marleau in Vegas.



Thank you @GoldenKnights and @NHL! #HistoryMarleaud pic.twitter.com/DEZWrr3UKL