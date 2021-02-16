«Зениту» интересен нападающий «Фламенго» Габигол (Раиса Симплисио)

интересен нападающий Габигол.

Российский клуб заинтересован в трансфере 24-летнего форварда, но испытывает финансовые сложности, которые могут стать препятствием для осуществления сделки, утверждает бразильская журналистка Раиса Симплисио.

При этом игрок не очень хочет переезжать в российский чемпионат. На данном этапе Габигол готов покинуть Бразилию, если его пригласят клубы из АПЛ или Ла Лиги.

Ранее нападающий выступал за «Интер». В сезоне-2016/17 он провел 9 матчей в Серии А и отметился одним забитым мячом, после чего перешел в «Бенфику» на правах аренды.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.