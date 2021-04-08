Президент УЕФА о Суперлиге: «Плевок в лицо любителям футбола. Для дюжины, не хочу называть ее грязной, все упирается в деньги»

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на создание европейской Суперлиги.

«Я хочу подчеркнуть: УЕФА распределяет практически 90% всех доходов. Мы финансируем молодежные команды, любительские команды, женские команды, финансируем детский фонд, где проводятся благотворительные проекты.

Если кто-то думает, что в Суперлиге деньги – мы направляем деньги на помощь всем подразделениям футбола. В Суперлиге все упирается в деньги для дюжины – не хочу называть ее грязной дюжиной. А мы занимаемся развитием футбола.

Для некоторых не существует солидарности, единства – существуют только их карманы. Новый формат Лиги чемпионов позволяет сохранить открытые турниры в Европе и сохранить национальные ценности футбола.

Я хочу поблагодарить клубы и лиги – кроме этих 12 клубов. Хотел бы поблагодарить правительства – президента Эммануэля Макрона, премьер-министра Бориса Джонсона и других лидеров, которые уважают наши ценности.

На мой взгляд, эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола. И мы не позволим отобрать у нас наши ценности», – сказал Чеферин.

Суперлига делает невозможное: она объединила УЕФА, ФИФА, АПЛ, Ла Лигу, Фергюсона, Тебаса, Макрона и Прядкина. Они все против

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