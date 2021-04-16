Майк Джеймс перейдет из ЦСКА в «Бруклин» (Чема де Лукас)

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс (1,85 м, 91 кг) перейдет в . Он подпишет контракт до конца сезона-2020/21.

Об этом сообщает испанский инсайдер Чема де Лукас.

Джеймс в данный момент находится в США. Он улетел на родину в начале апреля после отстранения из состава ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Напомним, что Джеймс имеет опыт выступления в в сезоне-2017/18. Игрок суммарно провел 36 матчей за «Финикс» и «Новый Орлеан», набирая 9,3 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора при реализации трехочковых 26,5%.

Джеймс является баскетболистом ЦСКА с 2019 года. В составе московского клуба он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, 3,2 подбора и 5 результативных передач. Майк реализовал более 40% трехочковых за московский клуб в и лиге ВТБ.

Контракт Джеймса с армейцами действует до конца сезона-2022/23. Для перехода в «Нетс» игроку надо договориться с ЦСКА о досрочном расторжении соглашения.

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