Васильев о словах норвежского комментатора про форму России на ОИ-2020: «Надо порекомендовать ему место, где можно подешевле купить мыло и веревку»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал высказывание норвежского комментатора телеканала NRK Яна Салтведта о форме сборной России на Олимпиаду-2020.

Салтведт заявил: «Это как средний палец в лицо остальному миру. Это показывает, что санкции в отношении России – пародия».

«Такая реакция вызвана злостью и ненавистью ко всему русскому. Они уже не знают, как еще больше навредить России. Наверное, скоро и воздухом неправильным будем дышать, по их мнению.

Такие высказывания показывают только слабость. Вместо того, чтобы заниматься своими «больными», им не нравятся цвета нашей формы. А у самих мошенники, которые на справках медали выигрывают.

Больной человек никогда не сможет обыграть здорового. Это абсурд и вне природы человеческой. Такого быть не может.

Надо порекомендовать этому комментатору место, где можно подешевле купить мыло и веревку. И подсказать, что с ними нужно сделать. Ущербные люди. Можно также новый корабль ингаляторов закупить, чтобы вся Норвегия наконец вылечилась.

Может, наконец, откажутся от запрещенных препаратов и мы узнаем реальные места так называемых больных. Считаю, что нужно смотреть на них и улыбаться от таких комментариев.

Ничего не могут они с Россией делать и никогда не смогут, как бы они ни пыжились», — сказал Васильев.

Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом