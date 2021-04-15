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    НБА. «Филадельфия» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Юта» и другие матчи

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    В понедельник, 19 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    Лидер Востока «Филадельфия» примет на своей площадке «Голден Стэйт» Стефа Карри.

    «Милуоки» встретится дома с «Финиксом». Действующие чемпионы «Лейкерс» сразятся с «Ютой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Кливленд
    Дата проведения
    20 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Бостон – Чикаго
    Дата проведения
    20 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Голден Стэйт
    Дата проведения
    20 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    20 апреля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Майами – Хьюстон
    Дата проведения
    20 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Милуоки – Финикс
    Дата проведения
    20 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Индиана – Сан-Антонио
    Дата проведения
    20 апреля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Денвер – Мемфис
    Дата проведения
    20 апреля, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Юта
    Дата проведения
    20 апреля, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Адебайо принес победу «Майами» броском с сиреной. До этого Ирвинг уничтожил шансы «Бруклина» в концовке тремя ошибками подряд

    Фил Джексон – единственный тренер-звезда. Он устраивал реалити-шоу из укрощения Джордана, Родмана, Шака и Кобе

    «Голден Стэйт» больше не обгоняет НБА на сотни световых лет. У них одни проблемы – с тренером, Грином, Уайзменом

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