НБА. «Филадельфия» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Юта» и другие матчи

В понедельник, 19 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Лидер Востока «Филадельфия» примет на своей площадке «Голден Стэйт» Стефа Карри.

«Милуоки» встретится дома с «Финиксом». Действующие чемпионы «Лейкерс» сразятся с «Ютой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Адебайо принес победу «Майами» броском с сиреной. До этого Ирвинг уничтожил шансы «Бруклина» в концовке тремя ошибками подряд

Фил Джексон – единственный тренер-звезда. Он устраивал реалити-шоу из укрощения Джордана, Родмана, Шака и Кобе

«Голден Стэйт» больше не обгоняет НБА на сотни световых лет. У них одни проблемы – с тренером, Грином, Уайзменом