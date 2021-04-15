НБА. «Филадельфия» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Юта» и другие матчи

В понедельник, 19 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
Лидер Востока «Филадельфия» примет на своей площадке «Голден Стэйт» Стефа Карри.
«Милуоки» встретится дома с «Финиксом». Действующие чемпионы «Лейкерс» сразятся с «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 20 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 20 апреля, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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