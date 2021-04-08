Вилков об отстранении: «Узнал из интернета. Хочу пообщаться с руководителем по-мужски, лично»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации РФС судьи Михаил Вилков Виктор Кашшаи Ашот Хачатурянц Футбол

Арбитр Михаил Вилков высказался по поводу своего пожизненного отстранения от судейства.

«О своем отстранении я узнал из интернета. После этого позвонил в приемную Ашота Хачатурянца и записался к нему на прием. Дата и время нашей встречи пока неизвестны.

Официально о своем отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично – откровенно и по-мужски.

Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», – рассказал Вилков.

Хачатурянц об отстранении Вилкова: «Это сигнал для всех остальных судей. Нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры»

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