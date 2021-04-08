Каррагер о Суперлиге: «АПЛ будут использовать как Кубок лиги, чтобы поберечь игроков к «Реалу» и «Барсе». Это отвернет нынешнее поколение»

Бывший защитник «Ливерпуля» вновь высказался против создания европейской Суперлиги.

«Владельцы тащат клубы в грязь. выиграл 20 чемпионских титулов. FSG (компания, которая владеет «Ливерпулем» – Sports.ru) использует эту историю, чтобы наполнить свои карманы.

Шесть клубов, вошедших в Суперлигу, будут использовать как Кубок лиги, чтобы поберечь лучших игроков к матчам против и «Барселоны». Это отвернет нынешнее поколение.

Футбол может привести вас туда, куда не может привести ничто иное. На этом все закончится», – сказал Каррагер.

УЕФА и топ-клубы слишком нужны друг другу. Даже если Суперлига неизбежна, нынешний план слишком сырой

Диснеефикация футбола. Откуда взялась Суперлига?