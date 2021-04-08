Клубам не из Суперлиги обещают 400 млн евро солидарных выплат. От ЛЧ они получают 140 млн

Стали известны некоторые подробности о финансовой деятельности, которую будет осуществлять европейская Суперлига.

По информации Financial Times, клубам, не участвующим в Суперлиге, пообещали, что они будут получать 400 миллионов евро в год (от Лиги чемпионов им достается 140 миллионов евро в год).

Деньги, необходимые для запуска турнира, предоставит банк JPMorgan Chase. Он обязался выделить 3,25 млрд евро на организацию Суперлиги. Также банк предоставит клубам-основателям турнира кредит сроком на 23 года, утверждают источники, знакомые с условиями создания Суперлиги.

Человек, близкий к организации турнира, утверждает, что к этим деньгам не стоит относиться как к «приветственному бонусу». Их расценивают как аванс за будущие доходы клубов. Всю предоставленную сумму нужно будет вернуть банку, если какой-то из клубов решит покинуть турнир.

15 постоянных членов лиги будут совместно владеть недавно зарегистрированной компанией в , через которую будут распределяться и медиаправа, и спонсорские обязательства.

Анас Лаграри, банкир испанской консалтинговой фирмы Key Capital, стал генеральным секретарем Суперлиги. Он тесно связан с президентом , который был назначен председателем нового турнира.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, организаторы Суперлиги начали переговоры с вещателями. Они стремятся договориться с такими компаниями, как Amazon, Facebook, Disney и Sky. Сделки с ними могли бы увеличить годовой доход до 4 млрд евро в год. Это примерно вдвое больше, чем получает Лига чемпионов от ТВ-прав.

Клубы Суперлиги пообещали предоставить около 400 миллионов евро солидарных выплат командам и руководящим органам в других соревнованиях. Существует надежда, что такие деньги убедят футбольные власти отказаться от борьбы против этого проекта.

От Лиги чемпионов клубы, которые не участвуют в турнире, получают 140 млн евро.

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