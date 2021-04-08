Невилл об «Арсенале» и «Тоттенхэме» в Суперлиге: «Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино. Посмешище»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о включении «Арсенала» и «Тоттенхэма» в число участников европейской Суперлиги.
«Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух клубов в данный момент.
Я не знаю, как они добились этого. «Арсенал» и «Тоттенхэм» – это посмешище», – заявил Невилл.
На данный момент «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» идет 9-м.
Невилл о наказании за Суперлигу: «Огромные штрафы, снятие очков, отнимите у них титулы, кого это волнует? Пусть вылетают»
УЕФА и топ-клубы слишком нужны друг другу. Даже если Суперлига неизбежна, нынешний план слишком сырой