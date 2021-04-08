Невилл об «Арсенале» и «Тоттенхэме» в Суперлиге: «Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино. Посмешище»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о включении и в число участников европейской Суперлиги.

«Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух клубов в данный момент.

Я не знаю, как они добились этого. «Арсенал» и «Тоттенхэм» – это посмешище», – заявил Невилл.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице , «Арсенал» идет 9-м.

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