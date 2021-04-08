Победу в ЛЧ могут отдать «ПСЖ» или вернуть в турнир «Баварию», «Дортмунд» и «Порту», если клубы Суперлиги исключат

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В пятницу УЕФА обсудит возможное исключение клубов-основателей европейской Суперлиги из Лиги чемпионов.

В полуфинал турнира пробились «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», которые вошли в число участников Суперлиги.

Если решение об исключении этих клубов из ЛЧ будет принято, возможны два варианта развития событий. Победу в турнире могут присудить «ПСЖ» (четвертому полуфиналисту) или же в турнир могут вернуть «Баварию», «Боруссию» и «Порту», которые выбыли на более ранних стадиях.

Вероятность, что будет решено отдать титул «ПСЖ», низка, поскольку УЕФА потеряет очень большую сумму, если полуфиналы и финал Лиги чемпионов не будут проведены, пишет твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

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