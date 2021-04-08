Карасев назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 1/2 финала Кубка России

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала Бетсити Кубка России.

«Локомотив»ЦСКА

Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат»«Крылья Советов»

Судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

Обе игры пройдут 21 апреля. Победители встретятся в финале 12 мая в Нижнем Новгороде.

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