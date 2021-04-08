Игроки «МЮ» недовольны участием клуба в Суперлиге (The Athletic)

Футболисты недовольны участием клуба в создании европейской Суперлиги.

«Парни не рады. Они чувствуют себя так, словно клуб их не защитил и не проинформировал. Им кажется, что клуб просто не потрудился ввести их в курс дела и не обсудил с футболистами решения, которые влияют на ход их карьеры», – сказал в беседе с The Athletic источник, близкий к игрокам «МЮ».

Один из агентов сказал: «Я поговорил с несколькими игроками, и они считают, что это полнейший фарс. Им нравится играть в Премьер-лиге. Владельцы думают, что такие изменения принесут пользу, но кроме них почти никто так не считает».

Футболист, выступающий за клуб из топ-6 АПЛ, сказал в интервью The Athletic: «Мне нравится обыгрывать «Бернли», а на следующей неделе ехать и пытаться победить «Ливерпуль». Так это и выглядело, когда я был ребенком и смотрел футбол. Вчера вечером, когда стали появляться новости о турнире, я написал нескольким товарищам. Мы шутили по этому поводу.

Только когда Гари Невилл стал говорить об этом в эфире Sky, появилось ощущение, что это происходит на самом деле. Сначала я поговорил с агентом. Он думает, что турнир не запустится. Агент считает, что это не пойдет игрокам на пользу, поскольку клубы Суперлиги будут меньше тратить на футболистов, ведь им больше не надо будет бороться за выход в Лигу чемпионов. А зарплаты игроков при этом снизятся».

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