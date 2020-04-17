Геркус о финансировании спорта: «Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить?»

Бывший генеральный директор «Локомотива» высказался об источниках финансирования в российском спорте.

– Может, воспользоваться форс-мажором и попробовать на пару сезонов закрыть лиги? Пусть никто не выходит и не вылетает, зато, например, Олимп-ФНЛ поработает над брендом, разыграет свой чемпионат с ярким плей-офф, докажет, что это зрелище, которое притягивает болельщиков…

– Звучит интересно, хотя нужно провести сложную работу, чтобы добиться успеха. Звучит и вправду разумно. Может, необязательно сразу бежать и внедрять, но поисследовать, порассуждать на эту тему.

Очень хорошо подумать о бренде ФНЛ, что переведет нас в плоскость рассуждений о ценности футбола для людей в России в принципе – какие ожидания мы оправдываем, а какие ожидания обманываем.

– Особенно сейчас, когда все громче разговоры – хватит жить на государственные деньги!

– Есть в этих разговорах доля популизма. Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить? Давайте посмотрим, как зарабатывать на рынке, что для этого нужно делать.

Можно порассуждать на тему телевидения – насколько оно не живет на государственные деньги. Наш спорт ведь большинство людей потребляет через телевидение, так? Если мы рыночная структура, значит, нам нужны медиапартнеры в медиасреде.

Что у нас сейчас в медиасреде с рыночными партнерами? Насколько они хорошо представлены? Кто из них может быть проводником футбола как массового зрелища? Допустим, мы научимся снимать лучше всех в мире. А кто из медийных операторов обеспечит доступ к рыночным деньгам? – сказал Геркус.