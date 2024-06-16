Российский флаг вывесили на матче Сербии с Англией

На матче Евро-2024 вновь был вывешен российский флаг.

Трехцветное полотнище с гербом было замечено на трибуне на игре с Англией. Оно было размещено рядом с сербским флагом.

Напомним, российские флаги также вывешивались на матче открытия, в котором встречались Германия и Шотландия.

Изображение: кадр из трансляции ZDF

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия (0:1, перерыв).