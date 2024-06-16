Российский флаг вывесили на матче Сербии с Англией
На матче Евро-2024 вновь был вывешен российский флаг.
Трехцветное полотнище с гербом было замечено на трибуне на игре Сербии с Англией. Оно было размещено рядом с сербским флагом.
Напомним, российские флаги также вывешивались на матче открытия, в котором встречались Германия и Шотландия.
Изображение: кадр из трансляции ZDF
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия (0:1, перерыв).
В трансляции ещё парочку видно
Поскольку это не флаг страны-участницы , во всяком случае Российский корреспондент так объяснял болельщику с флагом Белгород .
Но , я думаю , что большого криминала в этом нет !
http://www.kremlin.ru/structure/president/standart
На штандарте нет надписи Россия
После 7 июля ждем российские флаги во Франции