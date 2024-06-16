Российский флаг вывесили на матче Сербии с Англией

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу болельщики Евро-2024 Политика Футбол

На матче Евро-2024 вновь был вывешен российский флаг.

Трехцветное полотнище с гербом было замечено на трибуне на игре Сербии с Англией. Оно было размещено рядом с сербским флагом.

Напомним, российские флаги также вывешивались на матче открытия, в котором встречались Германия и Шотландия.

Изображение: кадр из трансляции ZDF

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия (0:1, перерыв).

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52 комментария
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Приятно 😄

В трансляции ещё парочку видно
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-17
+56
Ответ Vitor Dia
Приятно 😄 В трансляции ещё парочку видно
Я заметил российский флаг, с названием какого то города, с окончанием на енск.
+22
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+16
Дойдем до финала?
+22
-7
+15
Российский флаг вывесили, сербский сняли, Куман съел козявку – качество новостей на Спортсе пробивает на этом Евро какое-то новое дно
+19
-6
+13
Имеют полное право
+18
-8
+10
Все что остается - искать флаг на трибунах в трансляции. Вот они современные развлечения :)
+12
-3
+9
Ответ Вадим flanec
Я заметил российский флаг, с названием какого то города, с окончанием на енск.
А я заметил флаг Сербии с названием английского города Ковентри. Удивился))
+8
-1
+7
Вот она, радость великой державы! Они нас в дверь, а мы в окно! На матче Германия-Шотландия в момент пенальти в кадр попал триколор с надписью Белгород.. Ведущая новостей, чуть слюной не захлебнулась от экстаза сообщая эту новость.... А уж белгородцам-то как полегчало... Испанский стыд...
+7
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+5
На фото не флаг России, а президентский штандарт. Уверен, что 95% населения этого не знают))
+4
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+3
Ответ Павел Гребнев
Дойдем до финала?
С такой игрой повторят наш излюбленный результат
+3
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Ответ Юрий Т
На матче с Сербией более чем ожидаемо. Единственная страна Европы кто остался верен своему принципу
Какому принципу? Позвольте полюбопытствовать?
+2
0
+2
Петров и боширов на спецзадании 😀 на деньги налогоплательщиков, замечу 😀
+5
-3
+2
Ответ Тиджани Бабангида
Имеют полное право
Тут объясняли , что как раз не имеют !
Поскольку это не флаг страны-участницы , во всяком случае Российский корреспондент так объяснял болельщику с флагом Белгород .
Но , я думаю , что большого криминала в этом нет !
+4
-2
+2
Ответ Павел Гребнев
Дойдем до финала?
За три дня!
+5
-3
+2
Подобные новости с каждым днем выглядят все смешнее. Особенно когда их с придыханием озвучивают в новостях)
+2
-1
+1
Перепись соевых мразот в комментах. Начиная с виллифокс.
+1
0
+1
Участвуем, считай
+2
-1
+1
Ответ иц а мен
А что 7 июля?
Жанна д’Арк к власти придет)
+1
0
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Ответ Vitor Dia
Приятно 😄 В трансляции ещё парочку видно
Это достижение, что Россию представляет хоть кто-нибудь ❓🤔
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Ответ Роллан Хасенов
Написал Dexter Morgan
Мой тёмный попутчик тоже радуется.
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Ответ ГЕНПЛАН
На фото не флаг России, а президентский штандарт. Уверен, что 95% населения этого не знают))
И ты мимо

http://www.kremlin.ru/structure/president/standart

На штандарте нет надписи Россия
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Ответ Dexter Morgan
Аж душа радуется. Молодцы какие. Настоящее братство.
Написал Dexter Morgan
+1
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Ответ mean machine/
Першотравенск?
Только окончание увидел, быстро камера двигалась, да и флаг не целиком показали, а только половину,где и были видны только буквы: енск
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Ответ Вадим flanec
Я заметил российский флаг, с названием какого то города, с окончанием на енск.
Першотравенск?
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С разведённым мостом триколор наш на левой половине поля
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Мой тёмный попутчик доволен.
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Надеюсь, у владельца этого флага тоже возьмут интервью и это будет в топе новостей
+1
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Это логично и ожидаемо.
После 7 июля ждем российские флаги во Франции
+6
-6
0
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