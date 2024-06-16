Буффон об Испании: «На Евро-2016 мы сыграли с ними злую шутку, но тогда они были на исходе цикла. А эта команда сильная и жесткая»

Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Сборная Италии по футболу серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2016 Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Джанлуиджи Буффон отметил игру сборной Испании на Евро-2024.

В первом матче группового этапа испанцы разгромили команду Хорватии (3:0). В следующем туре команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Италии, которая победила Албанию (2:1).

«На Евро-2016 мы сыграли злую шутку с испанцами (Италия прошла Испанию в 1/8, победив со счетом 2:0 – Спортс), но тогда это была Испания на исходе цикла, с важными игроками, которые вот вот покинут сборную. А эта команда сильная и жесткая.

Но мы тоже растущая сборная, которая через два года будет практически на вершине, и сейчас команда уже выступает на высоком уровне», – сказал бывший вратарь сборной Италии.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Они теперь каждый ЕВРО играют
0
0
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Они теперь каждый ЕВРО играют
Да, а в 2012г дважды
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий