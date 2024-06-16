Буффон об Испании: «На Евро-2016 мы сыграли с ними злую шутку, но тогда они были на исходе цикла. А эта команда сильная и жесткая»

Джанлуиджи Буффон отметил игру сборной Испании на Евро-2024.

В первом матче группового этапа испанцы разгромили команду Хорватии (3:0). В следующем туре команда встретится со сборной Италии, которая победила Албанию (2:1).

«На Евро-2016 мы сыграли злую шутку с испанцами (Италия прошла Испанию в 1/8, победив со счетом 2:0 – Спортс), но тогда это была на исходе цикла, с важными игроками, которые вот вот покинут сборную. А эта команда сильная и жесткая.

Но мы тоже растущая сборная, которая через два года будет практически на вершине, и сейчас команда уже выступает на высоком уровне», – сказал бывший вратарь сборной Италии.