Митрович упал в штрафной Англии после столкновения с Триппьером. Орсато не дал пенальти

Сборная Сербии претендовала на пенальти во втором тайме игры с Англией.

На 59-й минуте матча против Англии Филип Младенович сделал прострел в центр штрафной площади, войдя в нее с левого края. Форвард Александар пытался добраться до мяча, однако в результате борьбы с защитником упал на газон.

Сербский нападающий начал активно обращаться к , указывая на то, что его толкнули, однако главный судья не стал назначать одиннадцатиметровый.

Сербия – Англия. 0:1 – Беллингем забил головой с паса Сака на 13-й! Онлайн-трансляция