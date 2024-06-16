Митрович упал в штрафной Англии после столкновения с Триппьером. Орсато не дал пенальти

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу судьи Евро-2024 Даниэле Орсато Киран Триппьер Александар Митрович Филип Младенович Футбол

Сборная Сербии претендовала на пенальти во втором тайме игры с Англией.

На 59-й минуте матча против Англии Филип Младенович сделал прострел в центр штрафной площади, войдя в нее с левого края. Форвард Александар Митрович пытался добраться до мяча, однако в результате борьбы с защитником Кираном Триппьером упал на газон.

Сербский нападающий начал активно обращаться к Даниэле Орсато, указывая на то, что его толкнули, однако главный судья не стал назначать одиннадцатиметровый.

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10 комментариев
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Я что-то пропустил момент когда разрешили толчки в спину внутри штрафной
+33
-10
+23
100 процентная точка, малобриты мертвые вообще.
+18
-4
+14
С одной стороны кажется, что незначительный и легковесный толчок, а с другой, если подумать, ну вот а как тут форварду устоять? Тем более на Кейне каждый такой же толчок в центре поля судья свистел
+7
-1
+6
Лично мне кажется что толчок в спину был .
+6
-2
+4
Не дал потому что его и не было
+20
-20
0
Ответ Magmi
С одной стороны кажется, что незначительный и легковесный толчок, а с другой, если подумать, ну вот а как тут форварду устоять? Тем более на Кейне каждый такой же толчок в центре поля судья свистел
вот именно. Пенальти за такое не дают, но англичанам каждый такой контакт свистел
+2
-2
0
Ответ Константин Лобандиевский
вот именно. Пенальти за такое не дают, но англичанам каждый такой контакт свистел
Да почему не дают. Там все основания для пенальти. Митрович был первый на мяче, защитник его толкнул и не дал подстроиться под мяч. Это пенальти
+1
-1
0
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