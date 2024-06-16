Митрович упал в штрафной Англии после столкновения с Триппьером. Орсато не дал пенальти
Сборная Сербии претендовала на пенальти во втором тайме игры с Англией.
На 59-й минуте матча против Англии Филип Младенович сделал прострел в центр штрафной площади, войдя в нее с левого края. Форвард Александар Митрович пытался добраться до мяча, однако в результате борьбы с защитником Кираном Триппьером упал на газон.
Сербский нападающий начал активно обращаться к Даниэле Орсато, указывая на то, что его толкнули, однако главный судья не стал назначать одиннадцатиметровый.
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