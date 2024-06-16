Тренер Словении Кек об 1:1 с Данией: «Заслуженное очко. Мне не верили, что это особенные игроки»

Теги Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Матьяж Кек Евро-2024 Эрик Янжа Футбол

Матьяж Кек высказался о ничьей Словении с Данией (1:1) на Евро-2024.

«Заслуженное очко. Вы не верили мне, что это особенные игроки. Эмоции иногда работают в одну сторону, иногда в другую. Вместо того чтобы отступить, чего, возможно, кто-то ожидал, они пошли вперед.

Поздравляю ребят. Мы не во всех моментах были лучшими. Некоторые были немного подавлены атмосферой.

В первом тайме у нас были шансы, которыми мы должны были воспользоваться. А гол Янжи вознаградил нас за все, что ребята отдали на поле.

Энергия пришла с трибун, и тогда игроки увидели, что все могут, датчане убирали ноги. Жаль, что мы не использовали несколько шансов. Но у них тоже были моменты. Настоящий матч, настоящий чемпионат Европы», – сказал главный тренер сборной Словении Кек для TV Slovenia.

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9 комментариев
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Тренер сборной Словении: «Заслуженное очко, кек»🤓
+15
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+15
Лол Кек
+9
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+9
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тренер сборной Словении: «Заслуженное очко, кек»🤓
Лол
+8
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+8
Ответ Маулен Габбасов
Лол
Азаза
+4
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+4
кек, ничья
+2
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+2
это тот самый противный Кек с кепкой, который не пустил Россию на ЧМ?
+1
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Кек
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У одних Васс и Мелле, у других Кек. Ничья закономерна
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Ответ Ранис Загидулин
это тот самый противный Кек с кепкой, который не пустил Россию на ЧМ?
Он самый.
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