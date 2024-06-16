Тен Хаг про разговор с руководством «МЮ»: «Итог – займемся продлением контракта»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил о возможном продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Мы хорошо пообщались, обсудили несколько тем. Итогом стало то, что мы также займемся продлением контракта.

Нам еще предстоит договориться, это не делается на раз-два-три. Нам еще предстоит об этом поговорим», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Nederlandse Omroep Stichting.

Тен Хаг о переговорах «МЮ» с Тухелем: «В итоге пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер. Мне сообщили, что с радостью продолжат сотрудничество»

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10 комментариев
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Пробивной мужик
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лысый альфа жёстко указал на место субтильных еврейчиков, и у них не было иного выбора, кроме как продлить контракт на условиях голландского доминатора
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Ответ Николай Бойко
В Манчестере тренирует лысый шарлатан, но есть нюанс)
их там два
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Ответ Пирс Морган
Пробивной мужик
Скорее непотопляемый)
+1
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Могли ведь и из Первой Английской взять , если в Чемпионшипе всех разобрали !
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Любители Эрика на этом ресурсе, поговорим с вами через пару лет, а мб и через год, когда встанет вопрос о большой неустойке
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В Манчестере тренирует лысый шарлатан, но есть нюанс)
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К сожалению
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Если это правда -то я был более высокого мнения о Рэтклиффе.
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