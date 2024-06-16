Тен Хаг про разговор с руководством «МЮ»: «Итог – займемся продлением контракта»
Эрик тен Хаг заявил о возможном продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».
«Мы хорошо пообщались, обсудили несколько тем. Итогом стало то, что мы также займемся продлением контракта.
Нам еще предстоит договориться, это не делается на раз-два-три. Нам еще предстоит об этом поговорим», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Nederlandse Omroep Stichting.
Тен Хаг о переговорах «МЮ» с Тухелем: «В итоге пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер. Мне сообщили, что с радостью продолжат сотрудничество»