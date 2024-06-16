Джокович поддержал Сербию на Евро-2024. Его обращение показали на стадионе перед матчем с Англией

Новак Джокович поддержал сборную Сербии перед началом выступления на Евро-2024.

Видео с обращением теннисиста было показано на экране стадиона перед началом сегодняшнего матча против сборной .

«Вперед, ребята, этот турнир может стать великим! Я с вами!» – сказал .

Болельщики сборной на трибунах встретили обращение Джоковича аплодисментами и начали скандировать имя теннисиста.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия (0:1, перерыв).