Джокович поддержал Сербию на Евро-2024. Его обращение показали на стадионе перед матчем с Англией
Новак Джокович поддержал сборную Сербии перед началом выступления на Евро-2024.
Видео с обращением теннисиста было показано на экране стадиона перед началом сегодняшнего матча против сборной Англии.
«Вперед, ребята, этот турнир может стать великим! Я с вами!» – сказал Джокович.
Болельщики сборной Сербии на трибунах встретили обращение Джоковича аплодисментами и начали скандировать имя теннисиста.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия (0:1, перерыв).