Джокович поддержал Сербию на Евро-2024. Его обращение показали на стадионе перед матчем с Англией

Теги Сборная Англии по футболу Новак Джокович Сборная Сербии по футболу болельщики Евро-2024 Футбол

Новак Джокович поддержал сборную Сербии перед началом выступления на Евро-2024.

Видео с обращением теннисиста было показано на экране стадиона перед началом сегодняшнего матча против сборной Англии.

«Вперед, ребята, этот турнир может стать великим! Я с вами!» – сказал Джокович.

Болельщики сборной Сербии на трибунах встретили обращение Джоковича аплодисментами и начали скандировать имя теннисиста.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия (0:1, перерыв).

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3 комментария
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Молодцы организаторы что показали обращение Новака. Со стороны англичан выступил кто, Элтон Джон?
+2
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+1
Ответ Михо
Молодцы организаторы что показали обращение Новака. Со стороны англичан выступил кто, Элтон Джон?
Элтон Джон это типа плохо? Гениальный певец. Один из лучших
+2
-1
+1
Ответ Михо
Молодцы организаторы что показали обращение Новака. Со стороны англичан выступил кто, Элтон Джон?
Льюис Хэмилтон
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