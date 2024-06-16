Дешам о досрочных выборах во Франции: «Сборная олицетворяет разнообразие, солидарность и единство. Игроки – граждане страны, у них есть свобода слова»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Евро-2024 Политика Эммануэль Макрон Футбол

Дидье Дешам высказался о влиянии политических событий на сборную Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Сообщалось, что глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло звонил Килиану Мбаппе и Антуану Гризманну, чтобы разъяснить позицию федерации по поводу предстоящих выборов.

– В любом случае у каждого будет свое мнение. Я полагаю, что в любой ситуации, что бы мы ни говорили, всегда будут свои плюсы и минусы, симпатии и антипатии. Что касается игроков, то вы спрашивали не всех, но они, прежде всего, граждане Франции, и они не остаются в стороне от ситуации, в которой может оказаться страна.

Если кто-то сомневался в этом, нет никаких советов с моей стороны и даже со стороны федерации, у них [игроков] есть свобода слова и свои собственные ощущения.

– Станет ли [политическая обстановка] поводом для дискуссий?

– Вероятно, как я только что сказал вам, будут свои «за» и «против». Очевидно, мне есть чем заняться перед матчем, но, честно говоря, я сижу за одним столом не с игроками, а с персоналом. Я не собираюсь ничему вас учить, говоря, что вокруг политики ведутся дискуссии.

Даже если я никогда не занимал политическую позицию как спортсмен, у граждан Франции есть гражданский долг. Это всегда было важным, как и сейчас, в связи с предстоящими событиями.

Мы олицетворяем все, что связано с разнообразием, солидарностью, единством, все, к чему мы стремимся. На этом, независимо от того, будет это политическая пресса или нет, я закончу.

Если вы хотите спросить меня лично, я отвечу вам, не беспокойтесь. Но я не буду отвечать людям, которых я не знаю. Мы едины и сделаем все, чтобы оставаться таковыми, и мы позаботимся о том, чтобы люди, которые стоят за нами, также могли быть в этом единстве и разделять с нами прекрасные эмоции, – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.

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30 комментариев
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Ответ Безумный Макс
Комментарий удален модератором
либеральный ресурс, а у них так принято
+31
-7
+24
Ответ ТрактоПоктер
либеральный ресурс, а у них так принято
Свобода слова - это кого надо свобода слова)
+11
-2
+9
Я не думаю, что игрокам нужно отвлекаться на политику. С немцами это сыграло злую шутку
+10
-2
+8
Это же совок натуральный. Добровольно-принудительное голосование за нужного кандидата. Они сами разве не замечают этого?
+14
-6
+8
Ну раз свобода, ждем тогда Сербов на следующем матче в футболках: "Косово је срце Србије"
+15
-11
+4
Как у них подгорает, что кто-то кроме либерах может выборы выиграть, подключили все ресурсы, спортивные, научные, артистов, даже рэперов местных,3-4 высказывания подобных, сегодня в телеграмм видел, думал,к чему бы это, но ребята в комментариях объяснили
+4
-2
+2
Ответ Bayern2004
Комментарий удален модератором
Щас в 4 раз удалят за то что вспомнил))
+3
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А вот на сборной может плохо отразится. Посмотрим завтра короче говоря
Да , вполне да , но возможно и нет ))
Посмотрим , Вы правы !
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Ответ OldRedWhite
Можно было и потерпеть до окончания ЧЕ , но кое-кому неймется, хотя солидарную позицию Сборной застолбить)) Но , думается , большой электоральной роли это не сыграет
А вот на сборной может плохо отразится. Посмотрим завтра короче говоря
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Я не думаю, что игрокам нужно отвлекаться на политику. С немцами это сыграло злую шутку
Можно было и потерпеть до окончания ЧЕ , но кое-кому неймется, хотя солидарную позицию Сборной застолбить))
Но , думается , большой электоральной роли это не сыграет
+3
-2
+1
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Это же совок натуральный. Добровольно-принудительное голосование за нужного кандидата. Они сами разве не замечают этого?
Они якобы с этим борются !
Тюрам выступил с призывом голосовать против Правых , Мбаппе его поддержал.
С Гризманном пока неясно ))
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Ответ igor nn
Это та Сербия,которая подписала коммюнике на саммите Мира в Швейцарии?Ну ну..Армения ,которую поливают грязью за независимость и антим..мскую позицию,не подписала.Это все шо про ваших братушек нам нада знать!Косово это Албания
Миф про братишек - это топ. Ни дня вместе не жили в одном государстве, не работали вместе, не создавали семей, но стали родственничками с показной кипучей взаимной любовью.
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Ответ Безумный Макс
Щас в 4 раз удалят за то что вспомнил))
Точно.
Иногда хочется напомнить идиотам и врунам(не идейным,а на доверии!):"демократия" это химера,и пока это слово будут использовать подлецы и преступники,ничего толкового и хорошего ждать не приходится.
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Ответ Безумный Макс
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ ТрактоПоктер
либеральный ресурс, а у них так принято
Комментарий удален модератором
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Это же совок натуральный. Добровольно-принудительное голосование за нужного кандидата. Они сами разве не замечают этого?
Им разъяснили, что эти хорошие и правильные, а те - плохие и бобобо.
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Уже предвижу как на Олимпиаде будет себя пиарить Макрон.
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Как то на ЧМ сборная Германии решила поиграть в политику и не вышла из группы. Просто аналогия.
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Я вот тоже за разнообразие: французы во Франции, немцы в Германии, европейцы в Европе, африканцы в Африке и т.д. Какое интересное и чудесное разнообразие! А не безликая мульткультурная масса размазанная по всем территориям.
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Свобода слова? Ага, помним как игроков запрещали после того как они Палестину поддержали, как извинились за то что ЛГБТ не поддержали и тд...
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Да все адекватные французы уже поняли что Макрон им не нужен .
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Демократия когда голосуешь ЗА ПРАВИЛЬНЫХ,
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Пускай кто то, хоть один человек из сборной хотя бы косвенно поддержит партию, получившую большинство голосов! Уверен, в команде такие есть, но почему то они молчат
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В России таких проблем нет
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Ну с разнообразием, прямо скажем, не очень))))))))))))
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да какая там у вас свобода слова??!
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А про футбол члены сбродной Франции рассказывают или ЧЕ - часть избирательной кампании?)
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