Дешам о досрочных выборах во Франции: «Сборная олицетворяет разнообразие, солидарность и единство. Игроки – граждане страны, у них есть свобода слова»

Дидье Дешам высказался о влиянии политических событий на сборную Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Сообщалось, что глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло звонил Килиану Мбаппе и Антуану Гризманну, чтобы разъяснить позицию федерации по поводу предстоящих выборов.

– В любом случае у каждого будет свое мнение. Я полагаю, что в любой ситуации, что бы мы ни говорили, всегда будут свои плюсы и минусы, симпатии и антипатии. Что касается игроков, то вы спрашивали не всех, но они, прежде всего, граждане Франции, и они не остаются в стороне от ситуации, в которой может оказаться страна.

Если кто-то сомневался в этом, нет никаких советов с моей стороны и даже со стороны федерации, у них [игроков] есть свобода слова и свои собственные ощущения.

– Станет ли [политическая обстановка] поводом для дискуссий?

– Вероятно, как я только что сказал вам, будут свои «за» и «против». Очевидно, мне есть чем заняться перед матчем, но, честно говоря, я сижу за одним столом не с игроками, а с персоналом. Я не собираюсь ничему вас учить, говоря, что вокруг политики ведутся дискуссии.

Даже если я никогда не занимал политическую позицию как спортсмен, у граждан Франции есть гражданский долг. Это всегда было важным, как и сейчас, в связи с предстоящими событиями.

Мы олицетворяем все, что связано с разнообразием, солидарностью, единством, все, к чему мы стремимся. На этом, независимо от того, будет это политическая пресса или нет, я закончу.

Если вы хотите спросить меня лично, я отвечу вам, не беспокойтесь. Но я не буду отвечать людям, которых я не знаю. Мы едины и сделаем все, чтобы оставаться таковыми, и мы позаботимся о том, чтобы люди, которые стоят за нами, также могли быть в этом единстве и разделять с нами прекрасные эмоции, – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.