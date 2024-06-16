Семь фанатов из Сербии арестованы после стычки с англичанами в баре перед матчем Евро. На одного из задержанных завели дело о нанесении тяжких телесных повреждений

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Семерых сербских болельщиков арестовали после стычки перед матчем Евро-2024.

Ранее стало известно о потасовке между фанатами сборных Англии и Сербии в одном из баров Гельзенкирхена, где сегодня проходит матч между этими командами. Утверждалось, что инициаторами конфликта стали английские болельщики. В ходе стычки фанаты кидались друг в друга стульями и другими предметами.

Как передает BBC, полицейским удалось разнять конфликтующих. Сообщается о семи задержанных сербских болельщиках, на одного из них заведено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.

Подразделение футбольной полиции Великобритании заявило, что поддерживает связь с властями Германии. На данный момент изучается видеозапись происшествия.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия. 

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71 комментарий
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Во Франции побоища, в Германии уже за пару дней несколько инцидентов и только в самой безопасной России худшее что произошло, это таксист развел туриста на 200 евро, да и то сразу же нашли и завели административку:))
+103
-33
+70
Представители британской недонации прибежали к заведению где были расположены наши болельщики, устроили провокацию и сбежали, когда прибежали правоохранители. Никчемные.
+88
-27
+61
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Посмотрите видео с места событий и не позорьтесь, спасибо.
+64
-11
+53
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Если ты ничего не должен искать, значит тебе это неинтересно. Но при этом ты решил написать ответ с явным намёком на то, что его заявление лживо.

Не позорься (х2)
+46
-8
+38
Инициаторы драки англичане, но арестовали сербов. Ясно понятно
+48
-10
+38
Ответ rigobersong
Во Франции побоища, в Германии уже за пару дней несколько инцидентов и только в самой безопасной России худшее что произошло, это таксист развел туриста на 200 евро, да и то сразу же нашли и завели административку:))
Ты аккуратнее, а то сейчас, кое у кого на этом сайте, разорвет одно место, не бери грех, на душу
+52
-16
+36
Ответ Slavnov
Ты аккуратнее, а то сейчас, кое у кого на этом сайте, разорвет одно место, не бери грех, на душу
Ну, зато хоть Эстония согреется🤓
+32
-5
+27
Братушки отвесили люлей небратушкам. А англичан задерживать запрещено или кто первый крикнул «Панама» - тот не виноват?
+18
-3
+15
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Английские фанаты как обычно...
Они дико рады, что нет России на Евро) иначе бы точно огребли по полной, как всегда.
+14
-4
+10
Неплохо братушки погнали английских пигов сегодня в Гельзенкирхене, надеюсь, футболисты не отстанут от хулиганья.
+13
-3
+10
Английские фанаты как обычно...
+15
-5
+10
Ответ Jovana Jovičić
Представители британской недонации прибежали к заведению где были расположены наши болельщики, устроили провокацию и сбежали, когда прибежали правоохранители. Никчемные.
Вообще ни разу не удивлен. Англичанка гадит, как обычно.
+17
-7
+10
Ответ Jovana Jovičić
Представители британской недонации прибежали к заведению где были расположены наши болельщики, устроили провокацию и сбежали, когда прибежали правоохранители. Никчемные.
Бегать их стихия, не удивляйся этому,братишка
+10
-2
+8
Ответ rigobersong
Во Франции побоища, в Германии уже за пару дней несколько инцидентов и только в самой безопасной России худшее что произошло, это таксист развел туриста на 200 евро, да и то сразу же нашли и завели административку:))
впервые года с 12го жду олимпиаду чисто поржать с организации. но может и евро хватит
+7
-1
+6
Ответ Jovana Jovičić
Представители британской недонации прибежали к заведению где были расположены наши болельщики, устроили провокацию и сбежали, когда прибежали правоохранители. Никчемные.
Англичане спровоцировали и сбежали. База.

Так же было и на Украине весной 2022 года
+6
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Ответ kost68
ну еще француз инвалидом остался после нападения в москве - ну это ничего страшного же https://www.dailymail.co.uk/news/article-5839293/England-fan-robbed-beaten-Moscow-gay-French-fan-left-disabled-homophobic-attack.html
А почему ты не говоришь о том, при каких обстоятельствах этот француз стал инвалидом?

В Петербурге пара французских геев подверглась нападению двух мужчин. В результате избиения пострадавшие получили серьезные травмы. Один из них, по данным СМИ, стал инвалидом. Оба нападавших уже задержаны. Ими оказались выходцы из Дагестана - 25-летний Исмет Гайдамов и 24-летний Расул Магомедов. Отметим, что 14 июня полиция задержала возле Красной площади британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Мужчина держал перед собой плакат с надписью против гомофобии в РФ
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Ответ vadikbelinovich
Что за выпуски Криминальной Германии я тут читаю каждый день?) Что там у них происходит?
«Праздник футбола, демократии, инклюзивности, разнообразия, толерантности и прав человека» , - Чеферин.
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Англичане по-классике. Может вообще какие-то мигранты из условной Албании
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Тигрята Аркана.
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Ответ Groznyi2024
А почему ты не говоришь о том, при каких обстоятельствах этот француз стал инвалидом? В Петербурге пара французских геев подверглась нападению двух мужчин. В результате избиения пострадавшие получили серьезные травмы. Один из них, по данным СМИ, стал инвалидом. Оба нападавших уже задержаны. Ими оказались выходцы из Дагестана - 25-летний Исмет Гайдамов и 24-летний Расул Магомедов. Отметим, что 14 июня полиция задержала возле Красной площади британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Мужчина держал перед собой плакат с надписью против гомофобии в РФ
что-то я не понял к чему ты это? типа и правильно француза инвалидом сделали или что?
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Ответ 1CEMAN
Английская быдлота уже давно дома сидит усилиями английских властей
Вы сильно недооцениваете неиссякаемый потенциал английской быдлоты, голубчик)
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Инициаторами были английские болельщики, но задержали сербов🤔
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Ответ Cosm0sBrother
Ваши фантазии. Всех бы задержали и наказали. Был инцидент когда польские болельщики российских болельщиков побили. Что в этом хорошего?
В смысле, побили? Они напали на обычных людей, туристов, с семьями. А это быдлота из пригородов Лондона и тд, которая кидается толпой первая. А потом плачет, что их побили в итоге.
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Ответ vadikbelinovich
Что за выпуски Криминальной Германии я тут читаю каждый день?) Что там у них происходит?
Не больше чем среднестатическое количество преступлений в мире
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Как обычно, пьяное быдло с острова накозлило, а как получили по щщам, давай виноватых искать. Позор!
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Ну это традиция у англичан. На Евро люлей получать от ... ну сами знаете)
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А Британцев арестовали ?
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Ответ Groznyi2024
Зачем провоцировать, тем более дагов? Я даже не сомневаюсь, что два этих французских гея нарочито показывали всем, что они геи. Любое насилие осуждаю, как и провокации. Что хотели, то и получили
буквально две минуты назад этот человек на голубом глазу доказывал ноль (0!!!) проишествий с фанатами на чм в москве, а сейчас уже говорит - ничего страшного так им и надо было)))
почему порядок не обеспечили на чемпионате мира?
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Ответ rigobersong
Во Франции побоища, в Германии уже за пару дней несколько инцидентов и только в самой безопасной России худшее что произошло, это таксист развел туриста на 200 евро, да и то сразу же нашли и завели административку:))
Так и живи своей сверхбезопасной России. Никто тебя во Францию не зовёт.
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Ответ rigobersong
Во Франции побоища, в Германии уже за пару дней несколько инцидентов и только в самой безопасной России худшее что произошло, это таксист развел туриста на 200 евро, да и то сразу же нашли и завели административку:))
ну еще француз инвалидом остался после нападения в москве - ну это ничего страшного же

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5839293/England-fan-robbed-beaten-Moscow-gay-French-fan-left-disabled-homophobic-attack.html
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