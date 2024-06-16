Семь фанатов из Сербии арестованы после стычки с англичанами в баре перед матчем Евро. На одного из задержанных завели дело о нанесении тяжких телесных повреждений

Семерых сербских болельщиков арестовали после стычки перед матчем Евро-2024.

Ранее стало известно о потасовке между фанатами сборных и в одном из баров Гельзенкирхена, где сегодня проходит матч между этими командами. Утверждалось, что инициаторами конфликта стали английские болельщики. В ходе стычки фанаты кидались друг в друга стульями и другими предметами.

Как передает BBC, полицейским удалось разнять конфликтующих. Сообщается о семи задержанных сербских болельщиках, на одного из них заведено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.

Подразделение футбольной полиции Великобритании заявило, что поддерживает связь с властями Германии. На данный момент изучается видеозапись происшествия.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия.