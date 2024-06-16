Семь фанатов из Сербии арестованы после стычки с англичанами в баре перед матчем Евро. На одного из задержанных завели дело о нанесении тяжких телесных повреждений
Семерых сербских болельщиков арестовали после стычки перед матчем Евро-2024.
Ранее стало известно о потасовке между фанатами сборных Англии и Сербии в одном из баров Гельзенкирхена, где сегодня проходит матч между этими командами. Утверждалось, что инициаторами конфликта стали английские болельщики. В ходе стычки фанаты кидались друг в друга стульями и другими предметами.
Как передает BBC, полицейским удалось разнять конфликтующих. Сообщается о семи задержанных сербских болельщиках, на одного из них заведено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.
Подразделение футбольной полиции Великобритании заявило, что поддерживает связь с властями Германии. На данный момент изучается видеозапись происшествия.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия.
Не позорься (х2)
Так же было и на Украине весной 2022 года
В Петербурге пара французских геев подверглась нападению двух мужчин. В результате избиения пострадавшие получили серьезные травмы. Один из них, по данным СМИ, стал инвалидом. Оба нападавших уже задержаны. Ими оказались выходцы из Дагестана - 25-летний Исмет Гайдамов и 24-летний Расул Магомедов. Отметим, что 14 июня полиция задержала возле Красной площади британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Мужчина держал перед собой плакат с надписью против гомофобии в РФ
почему порядок не обеспечили на чемпионате мира?
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5839293/England-fan-robbed-beaten-Moscow-gay-French-fan-left-disabled-homophobic-attack.html