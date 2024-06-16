Зденек Грыгера: «Португалия – фаворит Евро. Игра не в Европе может добавить Роналду голода, и он захочет доказать, что все еще на высоте»

Экс-игрок сборной Чехии Зденек Грыгера поделился мнением о сборной Португалии.

«Португалия – фаворит группы и Евро. Наша первая игра против них, и может случиться что угодно, но ничья была бы для нас хорошим исходом. Что касается Португалии, то если в команде будет гармония, они могут стать лучшими на Евро.

Правда, что Роналду больше не играет в европейской лиге, но это может даже придать ему больше голода, чтобы доказать, что он все еще на высоте. Он всегда будет представлять угрозу для нашей обороны», – сказал Грыгера в интервью winwin.