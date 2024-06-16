Зденек Грыгера: «Португалия – фаворит Евро. Игра не в Европе может добавить Роналду голода, и он захочет доказать, что все еще на высоте»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Зденек Грыгера Сборная Чехии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Экс-игрок сборной Чехии Зденек Грыгера поделился мнением о сборной Португалии.

«Португалия – фаворит группы и Евро. Наша первая игра против них, и может случиться что угодно, но ничья была бы для нас хорошим исходом. Что касается Португалии, то если в команде будет гармония, они могут стать лучшими на Евро.

Правда, что Роналду больше не играет в европейской лиге, но это может даже придать ему больше голода, чтобы доказать, что он все еще на высоте. Он всегда будет представлять угрозу для нашей обороны», – сказал Грыгера в интервью winwin.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этот откуда вылез)))
+1
0
+1
Помню ЦСКА в 2003-м хотел Грыгеру подписать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий