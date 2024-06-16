Тренер Дании об 1:1 со Словенией: «Это ужасно обидно. Когда не забиваешь второй гол в таком важном матче, в конце может случиться что угодно»

Каспер Юлманд высказался о ничьей Дании со Словенией (1:1) на Евро-2024.

«Я не считаю, что игра изменилась после перерыва. Это произошло в течение второго тайма, когда они создали несколько моментов на стандартных положениях. В то же время мы не создали достаточно моментов.

В последние 15 минут мы играли слишком нервно и недостаточно активно. Мы не наиграли на второй гол. Это было слишком пассивно.

Когда в таком важном матче не забиваешь второй гол, то в конце может случиться все что угодно. Нужно делать все возможное, чтобы забить второй гол. Это ужасно обидно, но впереди еще несколько матчей», – сказал главный тренер сборной Дании Юлманд DR Sporten.