Тренер Дании об 1:1 со Словенией: «Это ужасно обидно. Когда не забиваешь второй гол в таком важном матче, в конце может случиться что угодно»

Теги Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Каспер Юлманд Футбол

Каспер Юлманд высказался о ничьей Дании со Словенией (1:1) на Евро-2024.

«Я не считаю, что игра изменилась после перерыва. Это произошло в течение второго тайма, когда они создали несколько моментов на стандартных положениях. В то же время мы не создали достаточно моментов.

В последние 15 минут мы играли слишком нервно и недостаточно активно. Мы не наиграли на второй гол. Это было слишком пассивно.

Когда в таком важном матче не забиваешь второй гол, то в конце может случиться все что угодно. Нужно делать все возможное, чтобы забить второй гол. Это ужасно обидно, но впереди еще несколько матчей», – сказал главный тренер сборной Дании Юлманд DR Sporten.

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1 комментарий
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Мне тоже ужасно обидно что я мог поднять 40 к с десятки , но Дания решила выйти как академики с тросточками
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