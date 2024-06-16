Мбаппе о лидерах: «В «ПСЖ» я играл с Месси, Неймаром, Рамосом, Буффоном. В сборной Франции были Погба и Льорис. Я готов принять эту роль, быть капитаном – нечто особенное»

Килиан Мбаппе рассказал о принятии ответственности за команду.

«Поначалу я был сосредоточен на себе и своей игре, но теперь, став лидером, я сперва должен думать о своих партнерах. Быть капитаном национальной команды своей страны – это нечто особенное.

Сейчас давления нет. Я горжусь тем, что ношу повязку. Я должен постараться все сделать правильно.

Я играл, скажем, с , , и , которые были лидерами в « ». В сборной у нас были такие лидеры, как Погба и Льорис. И сегодня я готов принять эту роль», – сказал форвард сборной Франции.