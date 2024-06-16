Мбаппе о лидерах: «В «ПСЖ» я играл с Месси, Неймаром, Рамосом, Буффоном. В сборной Франции были Погба и Льорис. Я готов принять эту роль, быть капитаном – нечто особенное»

Теги ПСЖ Джанлуиджи Буффон Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Евро-2024 Неймар Уго Льорис Поль Погба Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал о принятии ответственности за команду.

«Поначалу я был сосредоточен на себе и своей игре, но теперь, став лидером, я сперва должен думать о своих партнерах. Быть капитаном национальной команды своей страны – это нечто особенное.

Сейчас давления нет. Я горжусь тем, что ношу повязку. Я должен постараться все сделать правильно.

Я играл, скажем, с Рамосом, Буффоном, Месси и Неймаром, которые были лидерами в «ПСЖ». В сборной у нас были такие лидеры, как Погба и Льорис. И сегодня я готов принять эту роль», – сказал форвард сборной Франции.

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13 комментариев
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Ответ Ascar Shatmanov
А ты небось хотел чтобы пеший стал капитаном в ПСЖ. Мбаппе достоин быть капитаном и в Королевском Реале и в сборной🤙 будет кошмарить бчк😘
В Реале он с какого перепугу достоин быть кэпом? )) Там ему кэпом быть не светит ))
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Да и в Реале винтик системы
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Ответ rigobersong
По сути отжал капитанскую повязку у Гризманна из-за цвета кожи:))
это уже проблемы Гризманна, кто мешал ему сделать автозагар
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+4
Капитанами испанских командах становятся по количеству матчей за команду, если что
+3
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+3
Ответ Человек1991
Лидер Франции уже 8 лет Гризман а не Мбаппе, а на этом Евро в атаке будет лучше Дембеле .
Да, особенно в финале ЧМ 2022 Гризман в полной мере показал свои лидерские качества☝🏻🤣🤣🤣
+2
0
+2
По сути отжал капитанскую повязку у Гризманна из-за цвета кожи:))
+4
-3
+1
Ответ rigobersong
По сути отжал капитанскую повязку у Гризманна из-за цвета кожи:))
А ты небось хотел чтобы пеший стал капитаном в ПСЖ. Мбаппе достоин быть капитаном и в Королевском Реале и в сборной🤙 будет кошмарить бчк😘
+4
-3
+1
Лидер Франции уже 8 лет Гризман а не Мбаппе, а на этом Евро в атаке будет лучше Дембеле .
+2
-2
0
Ответ Ascar Shatmanov
А ты небось хотел чтобы пеший стал капитаном в ПСЖ. Мбаппе достоин быть капитаном и в Королевском Реале и в сборной🤙 будет кошмарить бчк😘
В ПСЖ не идиоты давать пешему капитана - в любом клубе, где он становился капитаном, случалось поражение с разницей в шесть мячей ☝🏻🤣
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Ответ rigobersong
Так он делал, его чуть не отменили:) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/greatness/1509909.html
только сейчас вижу на самом деле это было))🤣
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Ответ Skamar
Капитанами испанских командах становятся по количеству матчей за команду, если что
Поправлю тебя, там по выслуге лет дают, а не по конкретно сыгранным матчам
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