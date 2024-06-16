Вегорст о голе Польше: «Утром отправил жене сообщение: «Надеюсь, выйду в конце при ничейном счете и забью». Я знал, что гол придет»

Ваут Вегорст заявил, что предчувствовал свой победный гол в конце матча.

обыграла команду в первом матче группового этапа со счетом 2:1. Вегорст вышел на замену на 81-й минуте при счете 1:1 и через две минуты забил гол.

«Это неописуемо, ради этого ты и играешь, будучи маленьким мальчиком. Это такое особенное чувство – сделать это для своей страны на большом турнире.

Мне четко сказали, какова моя роль на этом турнире. Конечно, на скамейке я с нетерпением жду своего шанса, но нужно быть максимально готовым помочь своей команде. Это был мой личный сценарий мечты.

Я могу болтать что угодно, но я знал и чувствовал, что этот гол придет. Сегодня утром я отправил ей (жене – Спорт) сообщение и так это себе представлял: «Надеюсь, выйду на поле в конце при ничейном счете и забью», – рассказал нападающий сборной Нидерландов.