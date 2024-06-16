Депутат Журова о стрельбе в мужчину с топором на Евро: «После разрешения легких наркотиков на матчах чего еще стоило ожидать? Главное, мы все провели хорошо. У нас такого быть не может»

Теги Сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия Сборная Польши по футболу происшествия болельщики Светлана Журова ЧМ-2018 FIFA Государственная дума Евро-2024 Политика Спорт-Экспресс Футбол

Светлана Журова отреагировала на скандальный эпизод во время Евро-2024.

Ранее появилась информация, что в Гамбурге, где проходил матч Польши и Нидерландов, человек с топором напал на фанатов. Полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной. Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, а затем и огнестрельное оружие. В рюкзаке нарушителя нашли коктейль Молотова.

«После того как они разрешили курить легкие наркотики на футбольных матчах, что еще стоило ожидать? Несомненно, у них будут сложности. Это их жизнь, пусть они сами разбираются, потому что такие инциденты не понравятся гражданам и болельщикам.

Главное, мы все провели хорошо, и у нас таких инцидентов не было. Ключевое, что у нас такого быть не может. Мы все контролируем и пытаемся обезопасить болельщиков.

У нас было все сделано высокопрофессионально. У меня друзья обеспечивали безопасность на том чемпионате мира, и я знаю, чего им это стоило.

Пусть они сами решают эти ситуации. Просто хочется пожелать всем удачи», – сказала депутат Государственной думы.

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49 комментариев
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типичное поведение человека под марихуаной! явно обкололся ей во все места
+90
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Чё ещё стоит ожидать от таких депутатов, которые вместо своей работы, сплошь обсуждают Евро, котором им якобы и нафиг не сдалось.
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+70
Ну понятно
Крокус это так….
Пошутили ребятки и оружие было игрушечное
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-5
+50
У нас только заложников в СИЗО берут
+50
-5
+45
Ответ SergioRamos92
Ну понятно Крокус это так…. Пошутили ребятки и оружие было игрушечное
Так это внутреннее мероприятие. Вот если бы иностранцы приезжали, то не случилось бы ничего, а россиян не жалко
+29
-3
+26
Да вы даже концерт обеспечить охраной не способны
+23
-1
+22
Сначала они говорят, что у них такого быть не может, а потом четверо бородачей с автоматами приезжают в столицу и устраивают кровавую баню.
+18
0
+18
Блин, твои друзья, Света, пусть лучше обеспечат безопасность жителей Белгородщины. Языком молоть, не мешки ворочать))
+17
-2
+15
Ответ pq
типичное поведение человека под марихуаной! явно обкололся ей во все места
тем более после марихуаны они всегда за топоры потом хватаются
+15
0
+15
Ответ Петроград
Сначала они говорят, что у них такого быть не может, а потом четверо бородачей с автоматами приезжают в столицу и устраивают кровавую баню.
а потом другие четверо голыми руками захватывают СИЗО
+9
0
+9
Да, у нас всего лишь таксист в толпу въехал и объявили, что НДС поднимут до 20%.
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-2
+5
У вас в Думе и наркота не нужна, судя по всему, крыша далеко уехала.
+5
-1
+4
Нигде не нашел инфы про то, что он был обкуренный. У него нашли коктель Молотова. Но для Журовой видимо все коктейли - это уже наркотики))
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🤣🤣🤣
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Журова, такое может быть где угодно! Хватит уже языком молотить бред разный! Контролирует она, Крокус Сити вспомни....
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Какая фан зона, какие наркотики, при чем тут футбол?
Угомонитесь уже..
Рипербан это больше км до фан зоны. 12.30 фан зона еще закрыта.
Чувак с диагнозом шизофрения вышел из кафе)))
https://m.bild.de/regional/hamburg/grosseinsatz-in-hamburg-amok-auf-der-reeperbahn-polizei-erschiesst-axt-mann-666ec041e24bdc6c2287273e
+2
0
+2
У нас депутатам, случаем, ничего курить не разрешили?)
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+2
За пределами Москвы ещё веселее
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Ответ pq
типичное поведение человека под марихуаной! явно обкололся ей во все места
Журова, думается, большой в области наркотиков, и легких и тяжелых
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий скрыт
Второй курил невзатяг
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Человек вполне себе демократично хотел зарубить пару фанатов. Устроили понимаешь тут «угрожал».
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Какое ей дело?
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Чего она так переживает и реагирует на события на ЕВРо ?
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Ответ Nikolay Kavcic
Комментарий удален модератором
Это проблемы организаторов евро)
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Ответ Kit244098
Блин, твои друзья, Света, пусть лучше обеспечат безопасность жителей Белгородщины. Языком молоть, не мешки ворочать))
Как? это сделать? Переселить 500000, человек,куд???? наверное нужно! а ещё лучше зачистить на 500 км всё что там есть.
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Ответ Nikolay Kavcic
Комментарий удален модератором
Это проблемы организаторов евро)
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Ответ Nikolay Kavcic
Комментарий удален модератором
Это проблемы организаторов евро)
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Ответ poolshh
У нас депутатам, случаем, ничего курить не разрешили?)
Нет, только сосать не возбраняется)))
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Комментарий удален модератором
Ответ vendigo
тем более после марихуаны они всегда за топоры потом хватаются
Но у нас такого быть не может, у нас все под контролем, Журова лично отслеживает!
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