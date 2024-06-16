Депутат Журова о стрельбе в мужчину с топором на Евро: «После разрешения легких наркотиков на матчах чего еще стоило ожидать? Главное, мы все провели хорошо. У нас такого быть не может»
Светлана Журова отреагировала на скандальный эпизод во время Евро-2024.
Ранее появилась информация, что в Гамбурге, где проходил матч Польши и Нидерландов, человек с топором напал на фанатов. Полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной. Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, а затем и огнестрельное оружие. В рюкзаке нарушителя нашли коктейль Молотова.
«После того как они разрешили курить легкие наркотики на футбольных матчах, что еще стоило ожидать? Несомненно, у них будут сложности. Это их жизнь, пусть они сами разбираются, потому что такие инциденты не понравятся гражданам и болельщикам.
Главное, мы все провели хорошо, и у нас таких инцидентов не было. Ключевое, что у нас такого быть не может. Мы все контролируем и пытаемся обезопасить болельщиков.
У нас было все сделано высокопрофессионально. У меня друзья обеспечивали безопасность на том чемпионате мира, и я знаю, чего им это стоило.
Пусть они сами решают эти ситуации. Просто хочется пожелать всем удачи», – сказала депутат Государственной думы.
Крокус это так….
Пошутили ребятки и оружие было игрушечное
Угомонитесь уже..
Рипербан это больше км до фан зоны. 12.30 фан зона еще закрыта.
Чувак с диагнозом шизофрения вышел из кафе)))
https://m.bild.de/regional/hamburg/grosseinsatz-in-hamburg-amok-auf-der-reeperbahn-polizei-erschiesst-axt-mann-666ec041e24bdc6c2287273e