Франческо Тотти: «Желаю де Росси стать Фергюсоном «Ромы». Цель на сезон – вернуться в ЛЧ, а потом можем подумать о скудетто»

Франческо Тотти высоко отозвался о Даниэле де Росси.

«У нас с де Росси особые отношения, мы выросли вместе. Во главе «Ромы» он несет большую ответственность. Он знает, с чем придется столкнуться и какой путь выбрать. Мы все близки к нему. У него было три месяца очень высокого уровня и отличных результатов. «Рома» счастлива с Даниэле.

Желаю ему стать Фергюсоном «Ромы». Де Росси заслуживает этого, он отличный тренер. Теперь посмотрим, что клуб будет с ним делать. Думаю, ему предоставят конкурентоспособный состав, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Цель на сезон – вернуться в Лигу чемпионов, а потом, когда у нас будет другой характер, обновленные перспективы, мы сможем снова подумать о скудетто», – сказал экс-капитан «Ромы» в интервью Sport Mediaset.