«Бешикташ» работает над подписанием Ройса и Хуммельса

Марко Ройс и Матс Хуммельс могут перейти в «Бешикташ».

Как сообщает турецкое издание Fanatik, стамбульский клуб активно работает над приглашением обоих футболистов, покинувшим дортмундскую «Боруссию» в конце сезона.

В случае с обсуждаются условия личного контракта – если 35-летнего игрока удастся убедить финансово, он может перейти в «Бешикташ». Помимо этого, Ройсом интересуются « » и « ».

Хуммельса также связывают с « ». На 35-летнего защитника, кроме прочего, претендуют клубы .

Ожидается, что оба игрока объявят о своем решении в ближайшее время.

Хуммельс сыграл в 40 матчах за «Боруссию» в прошлом сезоне, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ройс принял участие в 42 матчах, забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.