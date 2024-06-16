«Бешикташ» работает над подписанием Ройса и Хуммельса
Марко Ройс и Матс Хуммельс могут перейти в «Бешикташ».
Как сообщает турецкое издание Fanatik, стамбульский клуб активно работает над приглашением обоих футболистов, покинувшим дортмундскую «Боруссию» в конце сезона.
В случае с Ройсом обсуждаются условия личного контракта – если 35-летнего игрока удастся убедить финансово, он может перейти в «Бешикташ». Помимо этого, Ройсом интересуются «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами».
Хуммельса также связывают с «Бешикташем». На 35-летнего защитника, кроме прочего, претендуют клубы МЛС.
Ожидается, что оба игрока объявят о своем решении в ближайшее время.
Хуммельс сыграл в 40 матчах за «Боруссию» в прошлом сезоне, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Ройс принял участие в 42 матчах, забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.