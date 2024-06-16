«Бешикташ» работает над подписанием Ройса и Хуммельса

Теги Боруссия Дортмунд МЛС Лос-Анджелес Гэлакси бундеслига Германия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Матс Хуммельс Марко Ройс Интер Майами Футбол

Марко Ройс и Матс Хуммельс могут перейти в «Бешикташ».

Как сообщает турецкое издание Fanatik, стамбульский клуб активно работает над приглашением обоих футболистов, покинувшим дортмундскую «Боруссию» в конце сезона.

В случае с Ройсом обсуждаются условия личного контракта – если 35-летнего игрока удастся убедить финансово, он может перейти в «Бешикташ». Помимо этого, Ройсом интересуются «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами».

Хуммельса также связывают с «Бешикташем». На 35-летнего защитника, кроме прочего, претендуют клубы МЛС.

Ожидается, что оба игрока объявят о своем решении в ближайшее время.

Хуммельс сыграл в 40 матчах за «Боруссию» в прошлом сезоне, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 

Ройс принял участие в 42 матчах, забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.

3 комментария
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Странно, что саудиты не включились в борьбу
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Так была ж новость, что он уже подписался с Гэлакси
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Ответ Этот Райола хочет денег
Странно, что саудиты не включились в борьбу
Более странно, что вечно ломающийся Ройс под закат карьеры выбил такое количество матчей за сезон, даже больше Матса. Хоть и часто на замену выходил, но всё же)
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