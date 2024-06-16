Две группы сербских фанатов устроили потасовку из-за албанского флага в центре Гельзенкирхена. Спровоцировать конфликт могли болельщики из Албании

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Политика Футбол

Сербские болельщики устроили потасовку из-за албанского флага.

Как передает сербское издание Telegraf, инцидент произошел в центре Гельзенкирхена перед сегодняшним матчем сборных Сербии и Англии.

Одна группа сербских болельщиков атаковала другую из-за того, что те держали флаг Албании. Сообщается, что некоторые из очевидцев назвали случившееся «провокацией».

По другой версии, инициаторами конфликта стали болельщики из Албании – позднее в социальных сетях появилось видео с места происшествия, на котором группа албанских болельщиков убегает от сербских фанатов.

Отмечается, что конфликт удалось урегулировать благодаря действиям полиции.

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18 комментариев
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Это Евро уже , как готовый сценарий для Гая Ричи
+20
-4
+16
Это еще Турция на турнире не стартовало, пока что разогрев:))
+19
-9
+10
Ответ fatei4
Где сербы там потасовки и быкота, но виноваты всегда англичане, ну и албанцы ещё, как видим 😀 когото мне эти сербы очень напоминают 😀
Батю ?
+6
-1
+5
Где сербы там потасовки и быкота, но виноваты всегда англичане, ну и албанцы ещё, как видим 😀 когото мне эти сербы очень напоминают 😀
+13
-9
+4
Ответ Ллб
Это Евро уже , как готовый сценарий для Гая Ричи
И не говори. Болельщики подрались-диво дивное, никогда такого не было.
+9
-6
+3
Ответ fatei4
Где сербы там потасовки и быкота, но виноваты всегда англичане, ну и албанцы ещё, как видим 😀 когото мне эти сербы очень напоминают 😀
Только англичани дерутся со всеми,сербы только с албанцами и косоварами,русские вообще ни с кем,так как те никуда не ездят,только к сербам...так что один бред написал
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теперь, каждый пук будут постить.
на каждом крупном футбольном турнире, были инциденты, я уверен на 100%, на всех евро/чм
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Ответ rigobersong
Это еще Турция на турнире не стартовало, пока что разогрев:))
Хорошо, что грузины на Евро вышли, а то ведь на их месте могли быть греки, как я понимаю. Вот тут бы весело было б.
+1
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Ответ Митя Шампанский
Хорошо, что грузины на Евро вышли, а то ведь на их месте могли быть греки, как я понимаю. Вот тут бы весело было б.
жителям Дортмунда было бы не весело
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Ответ ОттоДракула
И не говори. Болельщики подрались-диво дивное, никогда такого не было.
Ну, там уже много сюра набралось с начала турнира. И чувак с топором кидающийся на людей и два болелы, пинавшие жительницу мюнхена, и многоходовка с сорваным флагом сербии и последующей местью албанцам + рамс англичан с сербами + "политик" Мбаппе со своими высказываниями + неадекватный Лам с манией европейского величия + флаги россии на матче открытия и матче Сербов. Это я , наверняка, еще не все вспомнил.
И вся эта каша ,с разношерстными событиями, проходящими приблизительно одновренно, очень даже в духе фильмов Гая Ричи.

Турнир идет всего два дня, если что. Напомните мне хоть один подобный турнир с похожей плотностью околофутбольных новостей за такой короткий период, а потом уже включайте свой сарказм
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Ответ Ллб
Это Евро уже , как готовый сценарий для Гая Ричи
а что уже на этом Евро?
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