Две группы сербских фанатов устроили потасовку из-за албанского флага в центре Гельзенкирхена. Спровоцировать конфликт могли болельщики из Албании

Сербские болельщики устроили потасовку из-за албанского флага.

Как передает сербское издание Telegraf, инцидент произошел в центре Гельзенкирхена перед сегодняшним матчем сборных и .

Одна группа сербских болельщиков атаковала другую из-за того, что те держали флаг . Сообщается, что некоторые из очевидцев назвали случившееся «провокацией».

По другой версии, инициаторами конфликта стали болельщики из Албании – позднее в социальных сетях появилось видео с места происшествия, на котором группа албанских болельщиков убегает от сербских фанатов.

Отмечается, что конфликт удалось урегулировать благодаря действиям полиции.