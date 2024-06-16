Две группы сербских фанатов устроили потасовку из-за албанского флага в центре Гельзенкирхена. Спровоцировать конфликт могли болельщики из Албании
Сербские болельщики устроили потасовку из-за албанского флага.
Как передает сербское издание Telegraf, инцидент произошел в центре Гельзенкирхена перед сегодняшним матчем сборных Сербии и Англии.
Одна группа сербских болельщиков атаковала другую из-за того, что те держали флаг Албании. Сообщается, что некоторые из очевидцев назвали случившееся «провокацией».
По другой версии, инициаторами конфликта стали болельщики из Албании – позднее в социальных сетях появилось видео с места происшествия, на котором группа албанских болельщиков убегает от сербских фанатов.
Отмечается, что конфликт удалось урегулировать благодаря действиям полиции.
на каждом крупном футбольном турнире, были инциденты, я уверен на 100%, на всех евро/чм
И вся эта каша ,с разношерстными событиями, проходящими приблизительно одновренно, очень даже в духе фильмов Гая Ричи.
Турнир идет всего два дня, если что. Напомните мне хоть один подобный турнир с похожей плотностью околофутбольных новостей за такой короткий период, а потом уже включайте свой сарказм