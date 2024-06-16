Угальде о россиянах: «Внушали, что они холодные, а они дружелюбные и открытые, стараются помогать другим. Москва очень нравится, есть чем заняться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Коста-Рики по футболу Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде дал характеристику жителям России после полугода в «Спартаке».

«Они действительно дружелюбные, очень открытые и стараются помогать другим людям, и это меня удивило. Я не знал их до этого, но внушали, что они холодные, не улыбаются. Однако на самом деле они хорошие люди.

Мне очень нравится Москва. Здесь есть чем заняться, и я никогда не жил в таком большом городе. Мне здесь хорошо», – сказал нападающий сборной Коста-Рики.

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9 комментариев
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Уверен, что не смотря на нулевую голевую серию по весне Угальде будет одним из лучших в новом сезоне
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Уверен, что не смотря на нулевую голевую серию по весне Угальде будет одним из лучших в новом сезоне
Вот многих матчах даж жалко Угальде было
Он столько открываний /рывков /движения показывал, его в упор не видели часто

В новом сезоне должно быть лучше, точно
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Молодчина.
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хороший игрок! чуть везения и станет одним из лучших в чемпионате! главное - думать о футболе
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Ща прибегут "эксперты" со своими воплями о том кому на Руси жить хорошо....
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Скоро найдет рашен гёрл с дак фейсом и забудет о футболе
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Потенциал Угальде виден. Главное, чтоб Станкович прочувствовал каждого, и, исходя из этого, создал великолепную команду.
P. S. : Ну и конечно же, НЕОБХОДИМО Спартаку КАЧЕСТВЕННЫЕ трансфепы. Чего, увы, пока не видно. Для этого нужны грамотный менеджмент, любящий не себя в Спартаке, а Спартак в себе. Вот при этом, не сомневаюсь, Спартак будет бороться не на словах, а на деле, за чемпионство вдолгую
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