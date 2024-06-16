Угальде о россиянах: «Внушали, что они холодные, а они дружелюбные и открытые, стараются помогать другим. Москва очень нравится, есть чем заняться»
Манфред Угальде дал характеристику жителям России после полугода в «Спартаке».
«Они действительно дружелюбные, очень открытые и стараются помогать другим людям, и это меня удивило. Я не знал их до этого, но внушали, что они холодные, не улыбаются. Однако на самом деле они хорошие люди.
Мне очень нравится Москва. Здесь есть чем заняться, и я никогда не жил в таком большом городе. Мне здесь хорошо», – сказал нападающий сборной Коста-Рики.
Он столько открываний /рывков /движения показывал, его в упор не видели часто
В новом сезоне должно быть лучше, точно
P. S. : Ну и конечно же, НЕОБХОДИМО Спартаку КАЧЕСТВЕННЫЕ трансфепы. Чего, увы, пока не видно. Для этого нужны грамотный менеджмент, любящий не себя в Спартаке, а Спартак в себе. Вот при этом, не сомневаюсь, Спартак будет бороться не на словах, а на деле, за чемпионство вдолгую