Угальде о россиянах: «Внушали, что они холодные, а они дружелюбные и открытые, стараются помогать другим. Москва очень нравится, есть чем заняться»

Манфред Угальде дал характеристику жителям России после полугода в «Спартаке».

«Они действительно дружелюбные, очень открытые и стараются помогать другим людям, и это меня удивило. Я не знал их до этого, но внушали, что они холодные, не улыбаются. Однако на самом деле они хорошие люди.

Мне очень нравится Москва. Здесь есть чем заняться, и я никогда не жил в таком большом городе. Мне здесь хорошо», – сказал нападающий сборной .